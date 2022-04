Que varios diputados andan con la intención de abandonar sus partidos para buscar la reelección como independientes. ¡Cuida'o, el que se cambia lo fusilan!

Que el Willy Bermúdez se le abrió al resto de los representantes y hoy acudirá al Tribunal Electoral junto a residentes de Don Bosco para firmar la revocatoria de mandato del "Tanque de Gas".

Que un alto cargo de uno de los impresos dejará su cargo para experimentar nuevos rumbos. ¡Como diría Mi General Noriega: Buen Salto!

Que a un chamita le están dando por las redes antisociales, porque aseguran que se voló con una inversión en criptomonedas.

Que lo bueno de las elecciones dominicales de "RM" fue la rumba con la comparsa. Lo malo fue el desmadre con gente que no aparecía en las listas a la hora de votar.

Que ya van dos meses de la invasión de Rusia a Ucrania.

Que esta noche es la cena inaugural del Cade 2022.

Que la selección Sub 20 de Panamá igualó sin goles ante Costa Rica en su debut en el torneo UNCAF.

Que Ismael Díaz anotó su octavo gol para su equipo en el Ecuador: cinco en la primera división y los otros en Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Que viene una caída en los volúmenes de contenedores marítimos que salen de #China hacia los puertos de EEUU. El envío es un desastre y además hay una desaceleración.

Que Shanghái reportó el sábado 39 muertes por Covid-19, la mayor desde la pandemia.

Que Chiriquí y Coclé inaugurarán el 20 de mayo el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor en el estadio José Remón Cantera.

Que el FBI está advirtiendo ataques cibernéticos dirigidos a plantas de alimentos después de una misteriosa ola de incendios en cooperativas agrícolas en EEUU.

Que a los pacientes afectados por el dietilenglicol hay que decirles la verdad, de una vez por todas. Quién sí califica para la pensión, y quién no, punto. La actual agonía, en la CSS y en Minsalud, suena hasta cruel.

Que empieza otra semana y el Alcalde sigue sin solucionar el problema de las placas. Ni latas, ni calcomanías. Afectados miles de ciudadanos y todo el que ha comprado un carro nuevo este año.

Que el Minsa informó la llegada de un nuevo lote de 1.5 millones de dosis de vacunas contra la influenza.

