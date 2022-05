Que el propio ex vicepresidente Samuel Lewis reconoce que la situación de la basura en la Ciudad de Panamá es alarmante. Se acumula en todos lados por semanas. La salud está en riesgo. Además pregunta: Es que no tienen camiones. Es incompetencia, Si no pueden con su responsabilidad con los ciudadanos. RENUNCIEN al puesto. ¡Y eso que no ha pasado por San Miguelito, donde entonces tendría que renunciar el alcalde, el Consejo Municipal y la gerencia de Revisalud!

Que los grupos españoles Olloqui y Boluda se quejan de que una empresa panameña los estafó con 7 melones vendiéndoles los mismos terrenos. Las tierras son por el sector Salud, cerca a Río Indio.

Que ya es un hecho que el "Dr. del Ghetto" logrará la reelección en la "Cueva". ¡Ya tiene 35 votos. ¡Solo le falta uno!

Que el 4 de mayo anunciamos que era probable que para fin de mayo estaría en #Panamá, la boricua Aponte. Ya el miércoles el Senado de #EEUU debe votar si la ratifican como embajadora en "Macondo".

Que ayer los abogados de una treintena de imputados en el caso "Fisher" amenazaron con abandonar la audiencia. ¡Al final fue suspendida!

Que el ex embajador de Panamá en Marruecos, Demetrio Olaciregui reveló que a inicios del gobierno de "Tortugón", Marruecos donó 3 mil toneladas de fertilizantes para apoyar a pequeños agricultores. Sin embargo, jamás llegó a los agricultores. ¿Qué se hicieron?

Que Aquilino "El Minino" Ortega llega hoy a los "Sin Cuenta". Se esperan regalos en "Al Filo de la Verdad".

Que el Juzgado Octavo concedió el amparo de garantías contra el Acuerdo Municipal para la licitación para la construcción del nuevo Mercado de Mariscos y suspendió el acto.

Que Darwin Pinzón salió bajo libertad asistida y retornará a las canchas de fútbol con el Veraguas FC. tras 4 años y 8 meses de prisión.

Que la inflación acumulada, de enero a abril en Panamá, fue de 3.1%

Que para la otra semana se van a calentar las protestas y cierres de vías por el tema del combustible. ¿Pero con el cierre de calles, no provocan mayor gastos de gasolina y diesel?.

Que el superyate "Pacific" propiedad del magnate ruso Leonid Mikhelson, apagó su sistema de identificación automática en el Mar Caribe, tras cruzar el Canal de Panamá hace una semana.

