Que al gobierno y a "Mela Gucci 2" no le fue muy bien en su intento de desviar la atención con la audiencia preliminar contra "El Loco". El rating fue raquitico, pero estos cabezones no entienden que ese tema es puerco que no da manteca y menos cuando la gente está en modo Mundial. ¿Lo entienden o no?

Que a los tongos le están racionando los galones de gasolina. ¿Será que no le han pagado la cuenta de "Fredy Delta"?

Que los sindicatos preparan una marcha hacia la Tremenda Corte por el reciente fallo de condena a siete dirigentes.

Que la Oficina Judicial, a petición de Fiscalía, fijó audiencia de imputación para el 13 de diciembre contra 3 abogados y una extranjera, quienes falsificaron la firma de un cliente y lo despojaron de su apartamento el cual ocupaba con su esposa y una hija discapacitada. ¡Les cayó el satélite!

Que los Estudiantes de la escuela La Primavera de Santiago hicieron vigilia, porque necesitan $175 mil para participar en el desfile de Las Rosas, en California.

Que Vladimir Franco está de canciller encargado. ¡La "Tiny Winey" anda por Washington con Alfarito!

Que hay varios en Panamá con frulo tras la captura en Dubái de alias "Hassan".

Que gracias a descuentos mayores de lo esperado, el lunes cibernético estableció nuevos récords en EEUU con $ 11 mil 200 millones en ventas, un aumento del 5.1% con respecto a 2021.

Que Panamá viene registrando más de mil casos diarios de Covid-19. ¡Cada quien que se cuide como considere, porque tampoco las autoridades pueden estar como niñeras!

Que regresaron los ladrones de computadoras de autos Hyundai. ¡Si investigan a varios talleres clandestinos, las encuentran todas!

Que muchos preguntan en qué quedó lo del informe actuarial de la OIT sobre la CSS. ¿Cuál era el apuro?

Que "Cabeza Tibia" debe darla lista de los altos cargos que debieron haber mandado su carta de renuncia para irse a hacer política. ¿Estará "Gaby Cell"?

Que Martín y JuanK Navarro analizan con sus equipos la posibilidad de presentarse a las primarias del 11 de junio en el PRD.

Que a los "Tres Chiflados Electorales" el tema de las aplicaciones para registrar firmas, como que se le convierte en una ola de cuestionamientos. ¿Será que así mismo era el TER?

