Que al subcomisionado Andrés Castillo le decretaron detención tras ser capturado con 17 kilos de blanca nieves, en un auto.

Que los "compañeros" de Claridad Panamá tildaron de arrastrados a los de la Cancillería por advertir sobre posible injerencia nica en los asuntos internos, pero no dicen nada cuando "La Prima de Charlie Aponte" opina de todo. ¡Gancho de izquierda!

Que los del PRD han identificado a un grupito de yeyesonicos que van a hablarle al oído a los de Clayton, para que les quiten las visas a varios funcionarios, en julio próximo. ¡Bueno, un diplomático profesional debe contrastar lo que recibe y no tragarse todos los cuentos!

Que "Chema" Torrijos aclaró que compartir un apellido no me ata a una ideología ni condiciona su capacidad crítica. No necesito recurrir al tráfico de influencias para llevar pan a mi mesa. Por tanto, no puedo permitir que me usen como vehículo de ataque ni,tampoco, que dañen mi nombre y honra. ¡Injustos los ataques contra José María!

Que Los Federales de Panamá vinieron de más a menos y se quedaron con el tercer lugar de la Serie del Caribe 2024.

Que 35 mil vehículos se han desplazado hacia el interior del país para gozar el carnaval.

Que a una periodista que se identificó con su carnet, los tongos la detuvieron media hora en el puesto de control de Guabalá, le revisaron de cabo a rabo el auto hasta con perros. Su delito: viajar en un Picanto alquilado. Para colmo no se le permitía utilizar el celular para reportar lo sucedido.

Que otra de los tongos es retener en todas las estaciones a las personas que viajan con mochila. ¿Será que ese es el perfil que les enseñan que tienen los delincuentes? ¡La cabeza no es sólo para el kepi!

Que destacan que el Instituto Atenea de Panamá , es la única escuela griega en América Latina.

Que "Ol-Biden" exclamó: ¡"Mi memoria está bien" antes de confundir a Sisi de Egipto con el presidente de México. ¡Mari Carmen mándale un frasco de aceite de coco!

Que el "Jockey" Blandón alega que lo de las reformas constitucionales por dos Asambleas que proponen "Gaby No Vas" y "Martirio" Torrijos, es lo mismo que propuso su candidato Nito en el 2019.

Que "La Ficha" identificó el cerebro tras los ataques contra su hija. ¡Pela el ojo Alex!

Que "Cheito" Castillo tiene un terrible dolor de cabeza. Se había declarado Pro "Orejón", pero éste se quedó hundido y ya "Morticia" se lo pasó. ¡Ya perdió el olfato político!

Que Felipe Argote tras tirar hace meses la toalla como suplente de "La Chilindrina" Gómez, ahora se sumó al "Timbalero de Kstalia y Sus Salchichas". ¡Vamos a ver cuánto dura!

Que por arte de magia o quizás por arte de la política, el problema con la recolección de la basura en San Miguelito, ha desaparecido.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio