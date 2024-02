Que a "Nando" Meneses, tres fiscales le pidieron levantar el fuero penal electoral, por los casos de los auxilios económicos del Ifarhu. ¡Un PRD alega que habrá que ver si tiene la misma suerte que tuvo el "Orejas", en la campaña del 2019!

Que anoche mataron a un man de 21 años por los lados del Valle de Urracá. Le dieron disparos en el pecho y mano izquierda. ¡La calle no está pa' humanos!

Que en la vereda tropical se comenta que el "bombero" Feeley anda asesorando a un candidato presidencial en Panamá. ¡Buen salto John!

Que ya hay quienes le reclaman a los candidatos presidenciales que vayan anunciando quiénes serían sus designados para cargos como el MEF, Procuraduría, Ministerio de Seguridad y Contraloría!

Que "Leche Condensada" estuvo ayer en la celebración de los 175 años de fundación de "La Estrella". ¡Abdul, Eloy y Berroa botaron la casa por la ventana!

Que un necio sostiene que en el debate del lunes pasado, un ausente generó expectativas como si hubiera asistido.

Y siguiendo con el debate del lunes y parafraseando al difunto Horacio Valdés de Son Miserables, de un podium vacío, se escuchaba un silencio ensordecedor.

Que para terminar con el parafraseo, tal como lo decía Tito Rodríguez, no hicieron falta los que estaban, hizo falta al que no dejaron estar.

Que un chusco recuerda que no será la primera vez que se gana una elección presidencial sin haber participado en un debate.

Que la mayor pena para los que participaron en el debate del lunes, es que se discute quién hubiera hecho un mejor papel: "El Loco" o "Stalin" Mulino.

Que primero "El Loco" mete un gol de taquito cuando se asila, ahora "Morticia" Zulay hace una gambeta con su renuncia a la curul de la Cueva de la 5 de mayo. Esa misma jugada la hizo "RM" cuando chifeó a Harry "El Cuenta Cuentos" y a "El Vara" Mejía para ser declarado no culpable en 2 ocasiones.

Que Melitón "Farmacia" le preguntó a "Oreja" Roux ¡ey tu fuiste el zar del agua! en qué fallaste porque todavía tenemos los mismos problemas. Arrocha le disparó otra a Gaby "No Vas": ¡tienes un buen pedazo de imaginación! ¡Perversidad 2.0!

Que en círculos diplomáticos se preguntan a quién se refiere el Dr. Bernal cuando habla de "La Metiche". ¡Xuxa, Quién será!

Que el gobierno, la UAF y "La Sombra" Caraballo deben explicar cómo es que cierran las cuentas bancarias del Suntracs y dos meses después abren una investigación por presunto lavado. ¡Son pitonisos penales!

Que "Morticia" estuvo anoche en CNN hablando sobre el caso de las barras de oro.

Que en las primeras cinco elecciones primarias, "El Pato" Donald ganó 110 delegados y Haley 20 y si Nikki no pudo vencerlo en Iowa, New Hampshire o Carolina del Sur, no podrá vencerlo en ningún lado. Anoche ganó en Michigan. ¿Qué dirá Mari Carmen de eso?

Que los republicanos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes vienen nuevamente a la carga contra Alejandro "Mazorkas" por el caso del migrante chamo que asesinó a una universitaria, en Georgia. Ya Mitch McConnell y John Thune, están pidiendo el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional.

Que el "Jockey" Blandón alega que Gaby "No Vas" confunde las cifras del Índice Global de Paz, porque Francia tiene 1.14 homicidios por 100 mil habitantes y Panamá 11.3.

