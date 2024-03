Que trascendió que "La Sombra" Caraballo opinó que la candidatura de "Stalin" Mulino no es inconstitucional y esa opinión, aunque no es vinculante, no será ignorada..."

Que hora se deberá publicar edictos por 3 días y otorgar un plazo de 10 días hábiles para que el público en general y los juristas que ya opinaron ante los medios de comunicación, entreguen sus opiniones escritas para ser incorporadas al expediente de la demanda presentada por la exsubalterna de "Orejitas" Roux contra la candidatura de "Stalin" Mulino.

Que la Tremenda Corte suspendió los términos los días Jueves Santo y Viernes Santo. Se reanudan labores oficiales el lunes 1 de abril, y faltan 27 días hábiles ó 40 días calendario para el domingo 5 de mayo. ¡El que sabe contar, que cuente!

Que los compañeros de Frenadeso alegan que "Orejitas" no andaban comiendo mollejitas el Pío Pío, sino que compró fino en Deli Gourmet. ¡Gancho de izquierda!

Que los últimos resultados de encuestas a favor de "Stalin" Mulino han provocado pánico y no lo disimulan cuando esparcen temores a los votantes para evitar lo que parece ser inevitable el 5 de mayo.

Que "Stalin" Mulino confía en que hay mecanismos legales para que se respete el debido proceso y se enderecen torcidas actuaciones de jueces y magistrados, como cuando la Tremenda Corte anuló una decisión del Segundo Tribunal Superior y de la Fiscal Zuleya Moore de una prórroga de una prórroga en Finmeccanica.

Que ya lo dijo Maimónides, es mejor y más satisfactorio liberar a mil culpables que condenar a un inocente, fundamento del principio in dubio pro reo, la duda favorece al reo, otro de los pilares de un Estado de Derecho.

Que ¿cuáles son las dudas en el mamotreto de New Business? Fueron llamadas a juicio menos de una tercera parte de los indagados y solo 5 fueron condenados con dudas acerca del delito precedente de blanqueo de capitales. Además una Juez de Circuito Penal decide que en lo de Ciudad Hospitalaria no hay delito y eso es confirmado en el Segundo Tribunal Superior por el Magistrado Hoo Justiniani sin salvamento de voto, pero en New Business se condena por blanqueo de capitales con delito precedente por lo de la Ciudad Hospitalaria y el Magistrado Hoo Justiniani firma esa contradicción. ¿Alguna duda que se amerita un nuevo juicio?.

Que los allanamientos en las mansiones de Miami y Los Angeles del músico y productor Sean “Diddy” Comb están relacionados con una investigación sobre tráfico sexual.

Que un profesor honorario de una Universidad Estatal fue denunciado por abuso de autoridad, peculado de uso y varios delitos más. Para colmo alegan que cuando está sabrosón reparte insultos vía WhatsApp.

Que la Fiscalía de Cuentas debe pelarle el ojo a funcionarios de la Ctda que les gusta pedir cariñitos cuando visitan las U privadas.

Que se quejan desde la Altiva que en un Tribunal Superior hay un par de juristas dedicadas a la tarea de controlar todo el judicial. Se meten a manipular los concursos a favor de sus fichas. ¿Sabrá Judith de eso?

Que uno que está pasando agacha' o y que le movía todos negocios como compra de tierras en isla Cebaco y demás es un "popular" de alto cargo en el gobierno del "Nini".

Que Moody's advierte a los bancos en Panamá que los ingresos por intereses caerán debido al bajo volumen de negocios esperados para los próximos 12 meses.

Que muchos asesinos del volante pasan, como almas que lleva el Diablo, frente a la escuela de Cirí Grande en Capira. Lo peor es que se trata malos vecinos que ponen en peligro las vidas de maestros y estudiantes.

Que los subalternos de altos cargos consideran que si sus jefes quieren apoyar a las organizaciones, pues que lo hagan, pero con dinero de su propio bolsillo. Pedir cuotas voluntarias, kabrea.

Que en Coclé, el tema de los embalses en Río Indio, lo quieren convertir en bandera político electoral. Eso sería gravísimo. La falta de agua, para humanos y para el Canal, es un tema de Estado. No se confundan!

Que cada vez que pandilleros cumplen sus penas, y salen de prisión, quedan en medio de balaceras y excesos. Como que la “sopa de barrotes” no logra calmarlos, y salen de las cárceles medio “activaos”.

Que lo del tentado contra tres activistas de la candidata , Ingrid Perscky, tiene que aclararse. ¿Este crimen tiene que ver directamente con el torneo electoral? Necesitamos saber qué hay detrás del hecho.

Que hay cierto temor por los lados de Río de Jesús por los vientos de cambios que soplan. ¡Se agota el Lomotil!

Que por los lados de CTDA tienen aguantadas las certificaciones de los programas de varias universidades y que lo único que las destranca es soltar mamey por debajo de mesa. ¡Pela el ojo Myrna !

Que en el atentado que cobró la vida de 137 civiles en Rusia, hay que preguntar quién pagó por el ataque.

Que "El Pato" Donald mantiene una ventaja de 5 puntos entre todos los candidatos en la encuesta del Centro de Estudios Políticos Estadounidenses de Harvard. ¡Ojo Mari Carmen!

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio