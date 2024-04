Que "El Hípico" Sittón cuestionó al "Botijas" Juncá por andar presionando a la Tremenda Corte para que decida rápido lo de la demanda contra la candidatura legítima de "Stalin" Mulino y le pregunta si tiene algún esqueleto en el closet y que si no tiene temple para ser magistrado, que renuncie.

Que el lunes debe terminar la publicación de los edictos sobre la demanda de la exsubalterna de "Orejas" Roux contra la candidatura de Mulino y el 22 de abril se completan los 10 días para que los interesados hagan sus aportaciones. El ponente "Cerpadem" Arrocha - tiene hasta 20 días (hasta el 21 de mayo) para elaborar un proyecto y someterlo a lectura de los demás integrantes del Pleno de la Tremenda Corte. ¡Para el 5 de Mayo ya es probable que JR sea presidente electo!

Que Minera Panamá presentó una fianza por $157.2 millones destinada a hacer frente a posibles pasivos ambientales.

Que Gracie Bon lanzará el 18 de abril su tema "Culotte". Dice ser la mami de agarrar el hate que me tiran y transformarlo en cosas positivas, en mi idioma no existe el odio esa canción es literal para todos los que no soportan mi Culotte”. ¡Ay xuxa...digo culotte!

Que 27 imputados en el caso 'Panama Papers' enfrentarán el lunes audiencia. La investigación consta de 528 tomos.

Que Crispiano, e Dr. del Ghetto asegura que le están montando una campaña sucia en su contra gestada por una empresa publicitaria que recibe subsidio electoral.

Que Gaby "4:40" andaba ayer manejando chiva en San Miguelito no se sabe si era un "pirata" o un "pavo". Luego dijo que iba a provocar un terremoto político en Villa Guadalupe y en el cuartel de campaña de "Pancho" Alemán, en calle L del populoso distrito.

Que aseguran que un colombiano anda amenazando gente en el caso de "Morticia" y Penagos. ¡Aseguran que es la fuente que le chatea a los del "bajo poder"!

Que Gobierno del Ecuador violó la soberanía de México e ingresó ilegalmente en su embajada en Quito. ¡Tiempos de barbarie!

Que plausible el gesto de Elmis Castillo que hará una donación al Oncológico por las más de 30 mil entradas vendidas de 'Érase una vez en Panamá'.

Que hay una iniciativa de empresarios y profesionales interesados en convertir al corregimiento de Bella Vista en un destino turístico de clase mundial.

Que grandes donantes de dinero están comenzando a unirse en torno al "Pato" Donald en una "Cena de Liderazgo Inaugural" en la que participarán magnates como John Paulson, Robert Mercer y su hija Rebekah, Harold Hamm, Robert Bigelow y Steve Wynn.

Que en Texas se ha dado una desaceleración en la cantidad de inmigrantes ilegales que cruzan, lo que parece un milagro en un año electoral. Toda indica que Joe "El Olvidadizo" quiere que ese problema "desaparezca" hasta el 5 de noviembre. ¡Bueno, por Darién ya llegan más que el año pasado!

