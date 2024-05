Que "Stalin" Mulino va a designar los reemplazos de la Fiscal de Cuentas Hormechea, "La Sombra Caraballo, "Rigoleto" González, "Poncharelo" Solís, el Magistrado de Cuentas, Reinier del Rosario, Lalo Valdés del Tribunal Electoral, y los Tremendos Jueces "C3" Cedalise, Angela "La Soviética", "CERPADEM" Arrocha y María Eugenia López Arias.

Que para el gusto de algunos, el Gabinete de "Stalin" Mulino está demasiado a la derecha. ¡La mejor receta es el balance, porque lo que se viene no es relajo. Hay que tener carácter, no ser mantequilla y no pegar a huir ante el primer verguero!

Que dice un chusco, que un Diputado electo que tiene un asunto judicial pendiente será juzgado por la Tremenda Corte, siempre y cuando el Tribunal Superior de Liquidación encuentre donde está engavetada una apelación que ha impedido que el proceso avance y concluya.

Que ese mismo necio dice que el asunto judicial penal del electo Diputado tiene meses de estar engavetado en el mismo Tribunal Superior de Liquidación que cambió el procedimiento penal al otorgar el plazo único de 15 días para una casación de El Loco, cuando en otras casaciones los 15 días nunca se otorgaron de esa manera.

Que ninguno de los que integran ese Tribunal Superior de Liquidación fueron designados por concurso, uno de ellos es suplente de una Tremenda Juez de la Sala Penal y allegado a la Presidencia de la Tremenda Corte.

Que con la designación de Acha y "Machete" en la Cancillería y de "Torrijito" Abrego, en Seguridad Pública, seguro que La Muerte, Billy y el de las cuotas de los reclutas, pasarán al sector privado, privado del resguardo del Consejo de Seguridad.

Que aseguran que Felipe Chapman no apadrinará que la DGI no cobre el casi millón de balboas que debe como evasor de impuestos el Tío Bobby, según decisión del Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón".

Que de seguro el l electo Vicealcalde Tito Ruiz Díaz velará que Zuleyka pague los $50 mil por haber prestado un mal servicio público como Fiscal, de acuerdo a sentencia de la Sala Tercera de la Tremenda Corte.

Que falleció el reverendo Roberto Bruneau, figura muy apreciada en el movimiento social.

Que un dominicano investigado en el Caso "Calamar" tenías propiedades en Panamá.

Que un grupo de indígenas cerró la vía que conduce hacia la comarca Naso Tjérdi, exigiendo la destitución del rey Ardinteo Santana.

