Que ayer los cinéfilos se quedaron esperando en Multi Plaza que "La Prima de Charlie Aponte" y John Travolta tiraran algunos pasitos al ritmo de "You're The One That I Want".

Que "El Entre Cejas y Cejas" Sittón arranca hoy a las 7:00 p.m. en Nextv sus análisis político "Tú Decides 2024".

Que "Huevito" Pineda presentó al "Mello" Carrasquilla como el alcalde que sí cree en Dios. ¡Bueno y el que se carga mutuamente con Gaby "4:40".

Que en diferentes circuitos electorales, están recolectando videos y pruebas, sobre funcionarios que realizan para candidatos, trabajos en horario de oficina para. ¡Otros que tendrán que subir y bajar escaleras!

Que las encuestas por la alcaldía ponen a Chello y Mayer como los posibles jefes de la comuna capital. Willie se gastó todo el biyuyo por gusto y al "Pelón" las oportunidades se le pintan calvas.

Que 18 países de América Latina, 10 de Europa, EEUU, Canadá, la OEA y la ONU han condenado el asalto militar de Ecuador a la embajada de México.

Que el comunicado de USA acerca de lo ocurrido en el Ecuador con la Embajada de México, tiene 2 mensajes subliminales: que a GobierNITO no se le ocurra lo mismo y a todos los haters de El Loco que se queden quietecitos y calladitos.

Que el sábado fue la última publicación del edicto 362, a pesar que no es día hábil, y de acuerdo al artículo 2564 del Código Judicial, a partir de hoy se inician 10 días hábiles para que se presenten argumentos por escrito sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de Mulino. El lunes 22, el Tremendo Juez CERPADEM Arrocha dispondrá de 10 días hábiles para presentar el proyecto de decisión, o sea, dispondrá hasta el lunes 6 de mayo, pero puede ser antes.

Que el proyecto de decisión de Arrocha deberá ser entregado a cada Tremendo Juez para lectura simultánea y de ser necesario, luego de su lectura, posterior discusión en reunión del Pleno para adoptar una decisión. Si la Tremenda Corte se declara en sesión permanente, por lo menos debe existir un proyecto de fallo elaborado por el Ponente, luego distribuido en lectura simultánea a los demás Tremendos Juez, dándoles un plazo para leerlo y analizarlo.

Que un chusco comenta que solo los bufones y parrampanes que estuvieron en la Tremenda Corte, son los únicos que se reunirían en sesión permanente sin haber leído una demanda, la opinión del Procurador, los argumentos escritos de los interesados, ni siquiera el proyecto de fallo del Ponente.

Que el argumento escrito que se espera es el del egresado de Harvard, acerca de cómo hacer extensiva la pena accesoria de inhabilitación electoral a una persona que no fue investigada, encausada ni condenada. El de Harry, el que acusa sin imputar, no despierta interés.

Que parece que en Brasil hay movimientos que indican que el Juez Supremo Dias Toffoli no ha terminado de desmantelar el mamotreto de Jodebrecht y ello repercutirá en Panamá. Eso tiene mal a "La Espía" Isolda, a Daniel, a David y a Zuleyka.

Que el asunto que está en la Tremenda Corte contra "Morticia" Rodríguez es digno de Ripley's. No es diputada, pero la quiere juzgar la Tremenda Corte. El querellante desistió en persona ante la misma Tremenda Corte, pero no se archiva el asunto. Y no está imputada. No le echen la culpa a Harry, el que acusa sin imputar y sin competencia, pues gracias a Dios ya no está en el Judicial.

Que lo que están preocupados son los foquitos que creyeron que diez mil razones servirían para MOVIN una querella preparada contra "Morticia" y como control de daños están arriesgándose con amenazas con colombianos y otros delitos.

Que lo peor es que "El Rareza" no sabía que la oficina que se usó es la suya y así la identifican, pudiendo quedar FOCOpeado por el atrevimiento de MOVIN y cuidado que repercute negativamente en una campaña presidencial.

Que "Mimito" Ulloa le recomienda a los católicos no pelear por política, porque luego los políticos quedan comiendo en el mismo plato.

Que las auditorías a los manejos de fondos, en campañas y entre candidatos, a algunos no les ha caído muy bien. Olvidan que están administrando fondos, que son de todos los panameños, y deben cuidarse.

Que en cafetines y restaurantes no paran de analizar la última declaratoria de Guido Rodriguez. “Hablar paja, es un inviolable Derecho Humano”, aseguró. Muchos quedaron a favor. Otros, muy en contra.

Que, rápidamente, Acovipa protestó públicamente por el acoso contra Importadora Ricamar. Así debe ser. El inaceptable abuso, contra IRISA, mañana se lo pueden aplicar igual a otras empresas.

Que cocotudos de importantes bancos locales, se reunieron ayer en un hotel de playa de la costa del Pacifico, y reconocieron que la descalificación de Fitch Rating la esperaban, pero con el nuevo gobierno, no antes.

Que en altos círculos del “GobierNITO” -por supuesto- sabían que muchos bien cercanos mostrarían el cobre; pero la cantidad de traidores que están descubriendo, los tiene boquiabiertos!

Que llegó la hora de preguntarse seriamente: ¿Qué pasa en el IFARHU? Cuando no es un escándalo por auxilios económicos, hay un Vía Crucis porque no reciben documentos, o no pagan las becas.

Que en Colón están utilizando la dirigencia de los gremios empresariales para propósitos políticos. ¿Cómo es eso?

Que el refuerzo santeño de Bocas del Toro, Belarmino Campos, recibió un pelotazo en su rostro que le fracturaron los huesos que rodean los ojos. Fue en un partido contra Oeste. ¡Pronta recuperación!

Que Eliécer Córdoba, dirigente del Suntracs, murió la noche del viernes en un accidente vehicular en Penonomé.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio