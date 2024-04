Que hay quienes aseguran que Panamá figura en toda la trama en torno a la detención de Tareck El Aissami. ¡Esperan y verán!

Que Eliseo Abrego, es el perito de la Fiscalía en el caso Panamá Papers. ¡Ese caso huele a absolución...que me parta un rayo!

Que "Morticia" se quejó ayer en el programa del Profe. Escobar, que TVN no le quería dar réplica y que el "Pony" Blandón la llamó "mentirosa de mierda". ¡Joo!

Que por fallas de la plataforma "Listo" el año pasado duplicaron los pagos de la Beca Digital de $7 millones a $14 millones, pero que en el próximo pago se hizo el ajuste, aunque con los que se graduaron en el 2023, no se pudo recuperar la plata y el Ifarhu debe hacer las gestiones.

Que preguntan si ya cobraron los más de 800 mil palos que se ganaron hace poco del Lotto.

Que a la "Cueva de la 5 de Mayo" le quedan apenas 12 días de sesiones ordinarias y de allí esperar el 5 mayo y el 1 de julio, para ver quiénes vuelven.

Que "La Beata" Irma anda de casa en casa en los barrios de San Miguelito buscando votos. Al Angel Sosa lo amenazaron por andar haciendo política en calle O.

Que el Profesor "Cabreado" asegura que la reunión entre "La Prima de Charlie" Aponte y "Stalin" Mulino ya se produjo. ¿Y los que lo acompañaban: Nibol, Javier y Juan?

Que el asunto de "Morticia" se resume así: por un lado, nadie está imputado, el querellante desistió, como no hay aforados se pone en duda la competencia, por la ausencia de imputados y el cuestionamiento de la competencia es que no se archiva.

Que por otro lado, la Cueva de la 5 de mayo no envía a la Tremenda Corte un papel que diga que hace 2 meses que Morticia renunció a ser Diputada y ya no es aforada. Y la Tremenda Corte no aplica el silencio administrativo de la Cueva de la 5 de mayo.

Que resulta casual que uno de los favorecidos con el desmantelamiento del caso Jodebrecht en Brasil por el Juez Supremo Dias Toffoli, es el ex vicepresidente Jorge Glass del Ecuador.

Que sobre lo ocurrido en Ecuador el fin de semana, unos pocos intentan desviar el asunto hacia el asilo diplomático en lugar de la inviolabilidad de una embajada. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Que ninguna persona que ha logrado asilo diplomático, es reconocido por el país de origen como perseguido político y siempre es calificado de delincuente ordinario.

Que el tío de "Tortugón" se tiró un alegato para favorecer al candidato sobrino de su sobrino. Y además hay viejos rencores por una antigua firma de abogados.

Que se esperan al menos 2 docenas de argumentos por escrito sobre la demanda contra la candidatura Mulino, la gran mayoría contra la demanda y pidiendo que sea negada. Todo eso más la documentación que se solicitó al Tribunal Electoral, es lo que el Ponente deberá plasmar en un proyecto de fallo, junto con su punto de vista, para entonces ponerlo a circular entre los demás integrantes de la Tremenda Corte para su lectura y análisis.

Que se espera un comunicado de la Tremenda Corte que explique el estado de la otra demanda contra la candidatura de Mulino, que tiene como Ponente a una persona diferente al Tremendo Juez CERPADEM Arrocha y la razón que no ha sido acumulada.

Que hoy es el sorteo del último debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio. Ya Zulay anunció que llevará su megáfono.

Que un grupo de colombianos tiene un cuento de espanto sobre uno de los grandes contratistas de la CSS.

Que los diputados preguntan por qué Vargas se demora en citar a "Básicamente" Alexander para que explique la viveza con el Fondo de Ahorro.

