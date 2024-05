Exmujer de Anuel dice que es mal padre. Él la manda a trabajar

La colombiana Melissa Vallecilla, madre de Gianella, la primera hija que tuvo Anuel AA, expresó su frustración por las declaraciones del cantante y lo acusó de ignorar a la pequeña y de no cumplir con sus responsabilidades como padre.

“Por lo visto el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta, ¿entonces para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo y por qué andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y por qué también me tenés demandada por la custodia de ella?”, comenzó diciendo en la historia subida.

Ella recalcó que no se quedará de brazos cruzados y tomará medidas legales en su contra: “Quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no sos un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención, pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina. Para eso yo estudié, soy una mujer profesional y puedo mantener a mi hija”.

Melissa aseguró que Anuel AA solo se preocupa por su imagen pública y por su carrera, pero no por su hija: “Te llenaste de odio porque hice público mi embarazo y porque el canal Telemundo te hizo saber que salí a dar una entrevista, y porque hubo personas que te hicieron creer cosas que no eran (…) Si no respetas a mi hija, yo no tengo por qué respetarte a vos!! Nos vemos la cara en la corte hp”.

Anoche la controversia siguió porque Anuel AA no dudó en responderle por la misma vía a Melissa: “En mi conciencia puedo tener la confusión de decir que Catta es mi primera hija porque en mi vida yo supe de Catta primero, ya yo le había escogido hasta el nombre con la may antes de que saliera a relucir que Gianella también es mi hija y Catta es la única hija mía que vi nacer”.

El cantante de música urbana la mandó generar ingresos pese a ella haber resaltado que es una profesional: “Si la mamé de Gia quiere hacerse famosa y quiere hacer dinero, que trabaje, que cante o algo tiene que hacer… Después de desaparecer un año entero y aparecer con una barriga con el plan diabólico de aparecértele con una hija a alguien que a ti ni te conoce, con el plan de que es millonario y le quieres sacar dinero así como si un hijo fuese un seguro de vida, no es la forma bruja”.

