Que "Orejitas" Roux, "Paneles Solares" Lombana, "El Jockey" Blandón y "El Nini" Martín , por segunda vez, no llegan a ser Presidentes de la República. Los tres primeros acumulan las derrotas consecutivas.

Que "Morticia" sacó más votos presidenciales (148,433) que el CD (137,096) y que el Panameñismo (119,596).

Y hablando de "Morticia" logró 41,137 votos en la comarca Ngäbe-Buglé. ¡De algo sirvió repetir; ¡Ñagare, ñagare, ñagare, ñagare!

Que por segunda vez consecutiva, el Panameñismo queda de cuarto en las elecciones.

Que se vaticina el relevo de la dirigencia del PRD, del Disco Compacto y del Ñameñismo, luego del resultado de las elecciones recién pasadas.

Que un jodedor sostiene que el partido PAIS de Toto, no sobrevivió por solo desear que Harry, el que acusa sin antes imputar, fuera candidato a diputado. ¡Espantó a los electores!

Que "El Nini" Torrijos nunca se percató que "La Chilindrina" Gómez es un quintal de sal y que ella detiene un camión sin frenos y en bajada.

Que un chusco estadístico sostiene que "Morticia" Rodríguez obtuvo muchos más votos para Presidente y para Diputada que "La Chilindrina" Gómez.

Que ubn jodedor resalta que Movin-Foco quedaron tan abajo como Gaby "8x4". ¡Se la pasaron atacando a RM, a Lombana y a Juan Diego y no sacaron ningún diputado!

Que en la reciente demanda contra "Stalin" Mulino ¿quién opinó por el Estado? ¿quién salvó el voto? En el amparo sobre Finmeccanica del 2017 ¿quien era el Presidente de la Tremenda Corte? ¿de dónde son esos 3? ¡El que quiera entender, que entienda!

Que Fiscales, Jueces y Magistrados reviviendo contactos que tenían en el olvido hace más de 5 años, apelando a eso que recordar es sobrevivir.

Que asistentes, coordinadores y auxiliares de Fiscales, Jueces y Magistrados, buscando salvar las portaviandas y preparando el serrucho por si acaso.

Que ahora no faltará un juega vivo que se presente como vocero, intermediario, enlace o ungido de Mulino para pescar en aguas de pánico.

Que el "egresado" de Harvard no acepta que casi 800 mil panameños votaron por la fórmula de RM. ¡Engreído el divo. Mejor que haga la maleta, se devuelva a Chelsea, Nueva York y regrese en el 2029!

Que chusco destaca que "Paneles Solares" no realiza que obtuvo el 25% de votos y sólo 4 diputados, siendo más que claro que el 75% de la población no creyó en su propuesta.

Que la nueva escuela república de Venezuela costará 21 millones 837,390.73 dólares. Acaban de autorizar un incremento de $2,725,563.67.

Que a la Autoridad de Aseo le aprobaron un crédito adicional de $9 millones para alquiler de equipos y otros trabajos.

Que a varios candidatos que se creían fijos, les salió la bruja. ¡No caminaron sus circuitos o distritos y pensaron que todo se reducía a las redes antisociales! ¡El contacto humano es fundamental, es gente la que vota, no una IA ni un ChatGPT.

Que el gobierno de "Plátano" Maduro transmitió sus "buenos deseos" a "Stalin" Mulino y manifestó su "voluntad de mantener una relación bilateral constructiva en el marco del entendimiento, la convivencia pacífica y el respeto mutuo".

Que la oficina Regional de Registro Civil de Panamá Centro, ubicada en la sede principal del Tribunal Electoral, permanecerá cerrada hasta el jueves.

Que no fue hasta ayer a las 10:00 a.m. que el "Calvo" con pelo, fijó el edicto de la Tremenda Corte declarando que no era inconstitucional la candidatura del Presidente electo Mulino.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio