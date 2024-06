Que ante la proximidad de la campaña electoral, "Ol-Biden" ordenó el cierre temporal de la frontera con México desde esta madrugada ante el creciente número de migrantes. ¡Eso significa que nos van a tirar esa papa caliente para el Tapón del Darién!

Que "Stalin" Mulino tiene hoy una reunión con la bancada del CD. ¿Y con los grupos del sector popular para cuándo?

Que desde ya se vislumbra que habrá rayos y centellas en la transición en el Municipio de San Miguelito entre "El Mello" y "La Beata" Irma.

Que "Nito" decidió aparecer con su rostro cubierto con una mascarilla en su retrato-pintura que se exhibe en la galería de presidentes del Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas. ¡Quiere ser recordado como el presidente de la pandemia!

Que ayer en el "Costa Azul" almorzaban James Aparicio, "El Monstruo" Justino, "El Cejas" Sittón y "Mi Jefecito El Griego". ¡Al verlos juntos, Rafa Mezquita gritó: ¡ey que pague la cuenta el embajador!

Que no está claro si Tío Bobby ya pagó el casi millón que debe como evasor condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón" o si solo ha hecho arreglo de pago o si quiere pagar todo antes que llegue Mulino.

Que al Tío Bobby lo condena la DGI de "El Loco", lo confirma el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón", la Tremenda Corte no le concede un amparo a pesar de los esfuerzos de Harry "el que acusa sin antes imputar" y finalmente la Sala Tercera de GobierNITO le canta los 3 strikes.

Que el "Homero Simpson Criollo" no ganó ni una instancia, ni en lo administrativo ni en lo judicial, ni con "El Loco", ni con "El Tortugón", ni con GobierNITO. 17 años negándose a pagar. Que no espere lo contrario de Mulino. Que un jodedor exclamó que cualquiera puede llamarlo evasor fiscal que evadió impuestos y evadió la condena y no es calumnia.

Que la ruptura que hizo la Juez Baloísa de la sentencia mixta del adefesio de New Business volverá a la palestra, eso de darle trámite expedito a la condena de El Loco y los demás condenados, y darle un trámite aparte, pero lento a las absoluciones que la Fiscalía apeló fuera del plazo..."

Que no habrá reunión de transición con "La Sombra" Caraballo, con Rigoleto y con la Presidenta de la Tremenda Corte, pero cuando el río suena, es que piedras trae, y son los rumores de un tal José María para una de las Procuradurías y susurros de un retorno en la Tremenda Corte.

Que hoy a las 10:00 a.m. en la iglesia del Crisol son las honras fúnebres del "Obispo del Pueblo", Conrado Sanjur.

Que el diario de la 12 de octubre tiene su asamblea de accionistas mañana. ¡Las cosas no pintan nada bien!

Que más nada se ha sabido de la ostentosa, costosa y faraónica toma de posesión en Boquete, que no tiene razón de ser por la naturaleza del evento y lo que está padeciendo el país en materia presupuestaria.

Que dice un leguleyo que cuando la Presidenta de la Tremenda Corte está ausente, no se realizan sesiones ordinarias ni extraordinarias del Pleno. Y esta semana no será la excepción.

Que Mayín presentó su rendición de cuentas. ¡Fue la única de la Cueva que lo hizo!

Que la la mesa de El Piloto estará representada en el Ejecutivo a partir del 1 de julio en la AMPYME con el actual diputado Raúl Fernández. Ya tienen representante en el Comité Ecuménico y Grupo inter religiones.

Que están desplegando esfuerzos "La Muerte", el tal Billy y uno no muy querido por los reclutas, ofreciendo sus servicios como fuentes e informantes y echar al agua a tirios y troyanos.

Que una pareja estaba pescando en un lago de NY y capturaron una caja fuerte con 100 mil palos. ¡Xuxa, yo no pesco ni un resfriado!

Que Donald Payne Jr. ganó ayer una primaria para el Congreso de Nueva Jersey, a pesar de haber muerto de un infarto el 24 de abril. ¡Los muertos no votan...los muertos ganan!

Que el 'Rock Star' en la entidad que Compra en Panamá, anda buscando apoyo para quedarse en el cargo.

