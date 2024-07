Que "Stalin" Mulino nombró a Darío Herrera como director de la Unidad de Análisis Financiero.

Que un jodedor pregunta si los vuelos de deportación de migrantes serán en los aviones de "Jota". ¡Malditos!

Que en la Policía, las diversas facciones mantienen una guerra sucia para ver quién tumba a quién para quedar en gracia con el nuevo director civil. ¡Por lo pronto mandaron a "Manchita" a Perú!

Que un chusco dijo que si siguen con esa pendejada de guerra sucia en la Policía, cuida'o y les aplican un retiro anticipado con el 60% del salario, tal como dispuso Arias Calderón en 1991, contra un gran número de oficiales!

Que un necio tilda a la bancada de Vamos como los "Diputados Juveniles". ¡No jodan!

Que los hijos del "Rayo" Fonseca acusaron al sistema judicial de la muerte de su padre.

Que "Popi Pachita" propuso cambios al reglamento interno de la "Cueva de la 5 de Mayo" como prohibir el nepotismo y que las sesiones de presupuesto no sean reservadas

Que el Grupo de Acción para la igualdad Financiera Internacional denunció que el caso contra la firma Mossack & Fonseca por el caso 'Panama Papers', nunca debió iniciarse. ¡Cosas de "La Espía" Isolda!

Que ya varios alcaldes deben ponerle fin al figureteo y ponerse a trabajar. Se la pasan más en las redes antisociales que agachando el lomo.

Que Ricky Domínguez vuelve al Concejo, pero ahora como subsecretario.

Que JuanK le pidió al "Feliz" Solís una auditoría completa al Ministerio de Ambiente.

Que un chusco pregunta cómo se vería "Stalin" Mulino con un peinado al estilo de Milei. ¡Xuxa, sería como un libertario!

Que los clientes de TV por cable de Más Móvil andan cabreados porque gritan los goles de la Copa América 30 segundos después. Hay un retraso que los ingenieros deben verificar en sus sistemas. Hasta la señal digital de TV abierta está exacta en el microsegundo.

Que el nuevo ministro del MOP y el director de la ATTT debe fiscalizar la señalización debajo del puente Perurena en Arraiján con dirección hacia La Chorrera. Todos los días se forma un "zaperoco" que podría provocar accidentes fatales.

Que Fajardo se cabreó con "Duro al Hueso", quien decía que Panamá no tiene delanteros.

Que la Presidenta de la Tremenda Corte inicia el mes de julio fuera del país y retornará a sus funciones el próximo lunes 8. ¿Alguien lleva la cuenta de cuantos viajes lleva desde el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024?

Que la nueva Presidenta de la Cueva de la 5 de mayo dice que revisará el presupuesto para ajustarlo reduciendo los viáticos y los viajes al extranjero. ¿Y el Órgano Judicial?

Que dice un necio que seguro no habrá apelación y si la hay, no se revocará la absolución de la Juez Baloisa en el caso Panamá Papers, pues no se repetirá lo ocurrido con el sobreseimiento que ella dictó en junio de 2022, que fue revocado por el Tribunal Superior de Liquidación Penal. ¿Y esa investigación no la inició "La Sombra"?

Que aquí cae como anillo al dedo parte del discurso de JR Mulino sobre la actual administración de justicia, que nunca es tarde para corregir y que espera las decisiones correspondientes..."

Que los buscados para conocer de sus impresiones acerca de la toma de posesión de JR Mulino y de Dana son "El Tortugón", "Harry el que acusa sin antes imputar" y "La Espía" Isolda. "La Chilindrina" Gómez opina a pesar de la arrastrada que le dieron en el 2019 y que le fue peor en este 2024..."

Y hablando de "La Chilindrina" Gómez, no se le vió en ATLAPA, pero si estaba "Pepino" Bonissi acompañado de una Fiscal Superior. ¡El que quiera entender que entienda!

Que el juez de cumplimiento Jostan Alexander Guevara, ordenó la extensión la prisión domiciliaria para Patria Portugal hasta enero, cuando debe realizarse una audiencia de seguimiento.

Que 25 demócratas de la Cámara de Representantes se preparan para pedir que "Ol-Biden" abandone la carrera. ¡Toma nota Mari Carmen!

