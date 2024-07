Que Camacho Castro presentó ayer un proyecto para sancionar penalmente el prevaricato y calificar como delito las decisiones judiciales arbitrarias y alejadas del Derecho.

Que Lucy reveló donde el Profesor "Cabreado" que en Meduca contrataron servicio de recolección de basura en colegios cuando estaban cerrados a causa de la pandemia y que hubo como 7 mil aumentos de salarios entre enero y mayo de este año.

Que el pleno de la "Cueva" citó al director del Idaan, Juan Antonio Ducruet por los problemas en la distribución de agua. Debe responder un cuestionario de 14 preguntas.

Que la gente es maldita en las redes y ayer destacaban el parecido de la alcaldesa Irma y una subalterna con Selma y Patty Bouvier de la serie "Los Simpson". ¡Ah, y no hablemos del desgreño...no del cabello... sino del administrativo!

Que "Stalin" Mulino regresó a las 9:30 de anoche tras su viaje a Paraguay para la cumbre del Mercosur.

Que el CEN del PRD sostendrá esta semana una reunión para definir su hoja de ruta para renovar la directiva. ¿Y en el Panameñismo van a esperar hasta el 2027?

Que las defunciones por influenza ascienden ya a 57. ¡A cuidarse!

Que como la Presidenta de la Tremenda Corte viaja 2 veces al mes y ahora quiere ser edecán de "Stalin" Mulino, es extraño que no lo haya acompañado a Paraguay. ¡No sean malvados!

Que ¿quién fue el Procurador que apartó de anticorrupción y del caso Jodebrecht a la ahora ex Fiscal Moore? No fue "La Sombra" Caraballo, quien para ese entonces era Fiscal Primero de Drogas y suplente del Procurador. ¿Continúa la desinformación?

Que la destitución de la ahora ex Fiscal Moore será conocida por la misma Sala Tercera de la Tremenda Corte, que el 9 de febrero de 2024 multó a la Procuraduría General de la Nación por mal servicio público, por desatinos de esa misma ex Fiscal.

Que un necio sostiene que a la ex Fiscal Moore le hicieron un favor argumentando que no es funcionaria de carrera, para no dañarle su hoja de vida, pero ahora se supo que entre marzo y junio de 2024, se pagaron B/. 50,271.35 por el mal servicio público que prestó como Fiscal.

Que no hay que hacer leña de árbol caído es un refrán que explicaría por qué no han aireado otros conocidos yerros y desmanes de la ahora ex Fiscal Moore en el Ministerio Publico.

Que Eugenio Delgado renunció como diputado suplente de Nelson "Jackson Five" para asumir la alcaldía de Chagres.

Que Alonso Correa acaba de completar una maestría en Cambridge. ¡Fernando anda más contento que chino en tren!

Que "Pepa" Castillero todavía no entiende que ya tiene su reemplazo en Ginebra. ¿Cómo se lo explican?

Que el alcalde Galván "Motta" suspendió las actividades bailables y la venta de licor en ligas deportivas.

Que el diputado juvenil de Vamos, Neftalí Zamora llevó al Pastor "Más que Vencedores" para sacar los demonios en la "Cueva de la 5 de Mayo"

Que la secretaria de prensa del "Ol-Biden", Karine Jean-Pierre, tuvo un acalorado intercambio con varios periodistas , donde se negó a responder por qué un especialista en Parkinson había estado en la Casa Blanca al menos nueve veces en el último año. Además, el demócrata Adam Smith, pidió al presidente que ponga fin a su intento de reelección.

