Que la multitud en la Convención Republicana enloqueció anoche en Milwaukee cuando llegó el "Pato" Donald con una venda en la oreja. Fue nominado como candidato presidencial y eligió al senador James David Vance, de 39 años, como su compañero de fórmula.

Que mientras el gobierno pregona más chen chen en tu bolsillo, en la real vida hay sectores que con sus acciones u omisiones venden pesimismo. Lío con buhoneros, obligar a funcionarios a hacer filas para cobrar, basura que se acumula por doquier y nombramientos cuestionados. ¡Esa luna de miel no será de 100 días!

Que el ministro Fernando "Yo si Boyd" Galindo ya designó los directores regionales de salud.

Que según el "Chacalde" de 4,010 cheques emitidos no fueron retirados 516 y hay 51 de gente que no venía laborar y fueron rebotados. ¿Y todo eso no lo pudo hacer un equipo que fuera de puesto en puesto a verificar en vez de poner a un molote de gente a hacer fila?

Que al novel "Chalcalde" se le juntó el hambre con las ganas de comer, cuando coincidieron los buhoneros para reclamar por la reubicación, con los empleados municipales que a la vieja usanza fueron a buscar sus cheques. ¡Error de cálculo!

Que de continuar con la práctica de entregar cheques, las oficinas municipales no atenderán público los días de pago, pues los empleados deberán presentarse a reclamar lo suyo sin intermediario para que no digan que son botellas. ¡Novatada total!

Que Alejandro "Mazorkas" calificó el intento de asesinato del "Pato" Donald como un "fracaso" del Servicio Secreto, que forma parte de su departamento.

Que otra novatada de Vamos los pone a pagar. No conformaron cuando debían una bancada unificada con Moca y matemáticamente, les corresponderían 4 espacios en Presupuesto debido a que tienen 20 diputados.El sumar a los 3 lombanista y la del Popular, ya no funciona a estas alturas. ¡Más saben los Diablos por viejos que por Diablos!

Que ayer mientras la "Cueva" seguía en receso, el santiagueño Miguel Ángel Campos sacó sus audífonos para escuchar plena en el pleno. Nadie sabe si era un hit parade, la lista de Spotify del diputado la "Tanda del Inframundo" de DJ Poll.

Que el diario de la 12 de octubre dice defender la separación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero pide que "Stalin" Mulino intervenga en la Cueva de la 5 de Mayo y en la Tremenda Corte, y así se creen absolutos dueños de lo ético y guardianes de la moral.

Que un chusco espera que esos 14 melones que debe devolverle Naturgy a sus clientes no demoren 10 años para concretarse.

Que "El Hípico" Sittón alega que si el Ministerio Público quiere que los fiscales utilicen la inteligencia artificial para armas los casos, entonces mejor los bota a todos y que un robot sea el fiscal y nos ahorramos michos millones. ¡Ay, xuxa!

Que el diario de la 12 de octubre todavía no asimila que ni "Stalin" Mulino, ni la Directiva de la Cueva de la 5 de Mayo, ni "La Sombra" Caraballo, siguen la línea que dictan, y que esa línea solo la atienden Rigoleto y una endeble mayoría de la Tremenda Corte.

Que Rigoleto ya definió que está a favor del destituido Fiscal Adecio cuando deja que sea expositor de un tema relacionado con la ética. Ya le dijeron ñagare para repetir en el cargo, de ser designado Tremendo Juez o que lo manden a alguna Embajada.

Que ya van 64 defunciones por influenza y siete se dieron en la última semana.

Que dice un chusco, que el próximo seminario de Rigoleto será sobre el debido proceso y la expositora será la destituida Fiscal Zuleyka, para que explique cómo ordenar indagatoria y detención preventiva, aunque en primera y segunda instancia le hayan negado la prórroga de la prórroga, y como aprehender un bien inmueble de una persona jurídica que no es imputada en un proceso

Que la coalición VAMOS debe enterarse que la cantidad de votos que recibieron los partidos tradicionales supera los votantes por la libre postulación, aunque les sumen los de Otra Trocha, y que "Stalin" Mulino ganó las elecciones con una diferencia de 219,195 votos a su favor.

Que muchos recuerdan cuando el Búfalo Sexual era Presidente del Pleno y de la Comisión de Presupuesto, las sesiones iniciaban temprano y puntales, y por eso se cumplía con el horario y el resultado era productividad.

Que en Colombia temen que si Panamá frena la migración por Darién, en los territorios fronterizos aumentará la incidencia de sífilis, la chikungunya, el dengue y la leptospirosis.

