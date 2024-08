Que si no hay vuelos para Venezuela y el 66% de los migrantes vienen del Arauca Vibrador, para qué servirá el acuerdo de deportación financiado por USA y firmado entre Alejandro "Mazorkas" y "Acha y Machete". ¡Diplomacia y Prudencia van agarraditos de la mano!

Que cuántos habitantes puede haber en isla Carenero y en 12 días, no han podido capturar a los responsables del asesinato de la turista española Eneritz Argintxona. ¡Se los llevan las hormigas!

Que el diputado "Vamos" Zamora ahora quiere ser misiólogo y busca asesorar a Italy, sobre discursos y manejo del escenario. ¡Coño, cuidado y destrona a Osmel Sousa!

Que con vuelos o sin vuelos, los chamos siguen llegando por Darién. De 412 migrantes que entraron, 227 eran venezolanos, es decir el 55%.

Que en cuanto al mamotreto del caso Odebrecht, un leguleyo dice que se está desmoronando desde afuera hacia adentro, y ni la Juez Baloísa va a poder tapar el sol con todos los dedos. ¡Ojo con lo que está ocurriendo en Colombia con el Fiscal del caso Odebrecht!

Que ese mismo leguleyo dice que no es que Baloísa se ofreció como heroína para concluir el asunto, sino que deseaba trasladarse al SPA como Juez de Juicio para zafarse de ese tamal, pero nadie quiere sustituirla por lo hediondo del mamotreto Odebrecht.

Que si los Magistrados del Tribunal Superior de Liquidación anularon el caso contra el "Chacalde", pues no podía existir blanqueo de capitales, porque el caso del supuesto delito precedente fue archivado. ¿Cómo quedó la Fiscalía?

Que no se extrañen que lo mismo que decidió la Juez Baloísa, en el mamotreto de Panama Papers con Lava Jato, de primero sobreseer y luego absolver, ahora con la decisión de anular el caso de Blanqueo contra "Chacalde", se rinda ante el peso de la evidencia que lo de Odebrecht fue mal investigado y peor instruido por "La Espía" Isolda y su combo show.

Que se mantiene opinando "La Chilindrina" Gómez y salió del subsuelo Harry "El que acusa sin imputar", y ambos contra "El Amigo" Fiel y su anteproyecto de Ley. Entonces hay que tranquilos si son esos los que se van a oponer a la iniciativa que establece mecanismos para la amnistía, indulto, rebaja de pena, con argumentos pasionales. ¡Aparte de eso, mandan el rating al inframundo y más allá!

Que resalta un chusco que "El Loco" ha comunicado nuevas inversiones, pero los de APEDE, aunque dicen ser Ejecutivos y de Empresas, solo están haciendo taquilla con el anteproyecto de ley de "El Amigo Fiel". ¡ No activan, no reactivan, no contratan!

Que el abogado Ángel Álvarez le preguntó a la APEDE por qué mejor no se preocupan por el alto costo de las medicinas, lo de las licitaciones en el sector salud y la distribución de energía eléctrica. ¡Para eso son Ejecutivos y para eso son Empresas.

Que sostiene un leguleyo que "El Amigo Fiel" al mencionar a su manera lo de los Varela leaks en la exposición de motivos del ante proyecto de ley, ha vuelto a echar sal en la herida, reviviendo incómodas realidades incluso cuando Rigoleto se negó a investigar a "La Espía"Isolda y a "El Tortugón".

Que ahora sí se espera que "La Espía" Isolda, cumpla con sus obligaciones tributarias, deje de ser evasora, pague lo que debe a la DGI y no pretenda hacer como hizo el evasor del Tío Bobby que demoró 10 años en hacer un arreglo de pago que no se sabe si ya fue honrado.

Que el magnate Warren Buffett vendió casi la mitad de su enorme participación en Apple. ¡Ojo con esa jugada!

Que en la lista de los vices de "Qué-Mala" están Mark Kelly, Josh Shapiro, Tim Walz, Andy Beshear, JB Pritzker y Pete Buttigieg.

