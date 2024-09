Que eso de pedir más apoyo para la seguridad no se compagina con el hecho de que los uniformados son los mejores pagados, se jubilan antes y con el último salario y tienen un presupuesto de casi $900 millones. ¡Lo que hay que reclamarles, es mejores resultados!

Que en julio del 2024, hubo aumento del 20% en los homicidios perpetrados en Panamá, respecto al mismo mes del 2023. Todo indica que en agosto fue igual o peor.

Que un sapo nos reporta que las vigas que desaparecieron del puente de Las Américas andan por los lados de la 24. ¡Hagan su trabajo!

Que Migración dejó sin efecto una resolución del 2021 que limitaba a tres meses la estadía de turistas en Panamá. Ahora sería por 180 días.

Que "La Sombra" Caraballo anda por Washington en una reunión del FBI sobre vigilancia de terroristas.

Que "Diente Cool" Alemán, por poco y sale en hombros, tras su comparecencia ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la "Cueva de la 5 de Mayo", donde explicó sus planes como embajador en EEUU.

Que los nuevos alcaldes deben ponerse a trabajar y dejar de taquillar. ¡Cada día tienen un verguero diferente en sus respectivas comunas! ¡Dejen el mundo virtual y enfrenten el real!

Que ahora las chiricanas embarazadas dan a luz en Costa Rica por falta de hospital en Renacimiento. ¡Los chiquillos saldrán diciendo: Pura Vida, Meto!

Que no hay que ir a la Escuela de Guerra del Ejército de EEUU, para saber que la delincuencia en Panamá, no se reducirá hasta que no exista chen chen. La prioridad debe ser mejorar la economía, de lo contrario así mismo aumentará la maleantería.

Que el vicealcalde Ruiz Díaz, no es bien querido por los nuevos funcionarios de las juntas comunales, porque los quiere cruzar con el pago de las quincenas de julio y agosto.

Que "Stalin" Mulino y Maricel lanzaron ayer la campaña "Corazones Azules" contra la trata de personas con un encendido de luces en Presidencia.

Que ahora la alcaldía la quieren mudar de El Hatillo, que tiene 51 años y fue comprado en el 2008 por el hoy ministro del Ambiente en $6.9 millones y tras su restauración y remodelación terminó costando $12 millones.

Que el nuevo embajador de Panamá en Washington estudió por esos lares de tercer grado a primer año. ¡Todos Vuelven le dicen los gringos a José Miguel!

Que las honras fúnebres del periodista Celso Contreras serán el viernes a las 11:30 a.m. en la parroquia San Judas Tadeo.

Que muy concurridos los actos para despedir del mundo terrenal al exRector, Gustavo García de Paredes.

Que entre el grupo de futuros embajadores fueron vistos ayer en los predios de la Cancillería: "Spadafloja", Juan Lucho, Diomedes Carles, Flavio Méndez, Holman Delbert y Vladimir, entre otros.

Que un tribunal de garantías de Chiriquí ratificó la sanción disciplinaria de $50 impuesta a una Fiscal, por no acudir preparada a una audiencia de afectación de derechos.

