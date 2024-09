Que cómo explican las autoridades que asalten las instalaciones de Aduanas, en el aeropuerto de Tocumen. Como están las vainas ya solo falta que roben en el cuartel de Ancón y se le lleven la quincena a los 400 comisionados y subcomisionados. ¡En tiempos de Mi General Noriega, toditos quedarían encuartelados hasta fin de año!

Que pregunta un leguleyo, si el chamo Edmundo puede reunirse con políticos y dar entrevistas en la Madre Patria, por qué "El Loco" no puede reunirse con políticos en la Alameda, si ambos están asilados. ¡Ay, xuxa!

Que en lo del teleculebrón de las vigas H, un abogado de saco suda'o dice que lo mejor es que quienes las tienen las entreguen a las Fiscales, logren un acuerdo, paguen lo que les corresponde y se salgan de ese asunto.

Que como esta semana "Stalin" Mulino dijo que dará a conocer quiénes serán los nuevos Procuradores, ya hay Fiscales haciéndose publicidad que son indispensables. Por lo menos disimulen y tengan algo de dignidad.

Que preguntan si el que sea designado por Rigoleto ¿se atreverá a reconsiderar el archivo provisional de las denuncias y querellas contra "La Espía" Isolda y su combo show? ¿Las remitirá al Procurador General de la Nación?

Que los políticos y funcionarios no entienden todavía que deben ser coherentes y no ambivalentes y que no se puede andar lanzando expresiones innecesarias. ¡El que tiene oídos que oiga, si no que se quede sordo!

Te puede interesar Se escucha por ahí

Que dice un necio que la labor de algunos en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial fue tan opaca que ni siquiera los mencionan como posibles candidatos para Notarías, Embajadas ni futuras vacantes. ¡Al que le caiga el saco que se lo ponga!

Que dice un vidajena que no son 2 fotos las que faltan en la galería de ex Presidentes de la Tremenda Corte. Hay una que no se quitará para evitar al Fórum. ¿Se cambia la historia quitando fotos?

Que el peruano José Ugaz estará el viernes en la USMA. Es el mismo que dijo caiga quien caiga, pero nunca llegó a condenar al difunto Fujimori, quien estuvo preso, pero por otros delitos. De un promedio de 1,000 investigaciones logró casi 100 condenas. Alega un chusco que nadie se puso triste cuando salió de Transparencia Internacional.

Que la biblioteca Presidente Roberto F. Chiari de la ACP recibió una donación que proporcionará a los investigadores una ventana a la vida de Pedro Prestán.

Que +Móvil destaca que lleva 8 semanas en su plan piloto de conectividad de la banda 5G, proyecto en el que invierte más de $100 millones.

Que a 35 días de las elecciones de los Estados Hundidos hay una amenaza de huelga que paralizaría los puertos de la Costa Este.

Que la gente se quejaba anoche que el agua les llegaba a cuentagotas. ¡Preguntaban por Rutilio!

Que hoy celebra sus "Sin Cuenta" Yatzumaly "Cosita" Worrell, representante de Calidonia. Ya tiene preparado arroz con ají rojo, pescado en salsa de coco, langostino a la mantequilla, ensalada verde y tajada. ¡Casi nada!

