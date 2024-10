Que hoy se le acaba la "Luna de Miel" al gobierno de "Stalin" Mulino. Se cumplen los primeros 100 días de gobierno. ¡El reloj sigue su marcha y cada día qué pasa, es uno menos de todos!

Que en Quisqueya La Bella hay una operación "Camaleón" que vincula a un empresario con nexos en Panamá, entre ellos, un exsecretario del "Tortugón" y otras figuras. ¡Yo chi jodo!

Que Milton se convirtió en huracán 5 y no se ha visto una intensidad similar desde el año 1,848!

Que Alfredo Vallarino está apostando sus bolas, de que el seguridad del MOP no estaba solo en lo de las vigas. ¡Un jodedor exclamó: Xuxa, cuida'o te quedas sin huevos!

Que Chapman cuestiona al Estado inversor con lo sucedido en el 2020, que se cayó la economía en 17% y se duplicó el desempleo. ¡Bueno hay que ser transparente y eso que generó la pandemia fue un hecho único en la historia y ninguno de los economistas sabían qué hacer. ¡Estaban en la dimensión desconocida!

Que "El Micho Fenicio" le dice a los del gobierno que dejen la lloradera y que si pregonan que el Ifarhu está en quiebra, entonces que cierren el gobierno.

Que sin duda que todos entendemos que las finanzas públicas están para los tigres, pero lo jodido es que los altos cargos ajustan en todos lados, pero ni por la puta se ajustan a ellos.

Que todavía no se ve una propuesta para duplicar la cuota al IVM de los jubilados que siguen laborando. ¡Esa sería una gran fuente de ingresos para la CSS!

Que ayer se formó un tranque de Padre y Señor Nuestro en el Casco Antiguo, por la filmación de un comercial o una película. Hasta la Tía Mela quedó atrapada cuando iba a los predios de Palacio. Alguien preguntó si formaba parte del elenco de actores.

Que el comandante Donadio llega hoy a los "Sin Cuenta" y para celebrar corrió ayer 15 kilómetros ida y vuelta. Ballesteros, Cáceres y Quintero también pegaron carrera, pero a la mesa donde estaba el sancocho, el arroz con guandú y gallina de patio, la lechona y el chicharrón. ¡Plof!

Que hoy se efectuará reunión extraordinaria del Pleno de la Tremenda Corte, pero no está en agenda discutir la demanda de inconstitucionalidad sobre el Principio de Especialidad de "El Loco".

Que dice un chusco que lo novedoso del presupuesto para el 2025, es que se ha proyectado para no recortar en septiembre si no se recauda lo previsto y no como antes se hacía, que se preveía una recaudación y terminaba en recortes.

Que hay políticos que no se han enterado de que hoy en día no pueden andar dejando mensajes grabados en celulares, porque todo lo que digas, puede ser usado en tu contra. ¡No sigan cabalgando en la Prehistoria!

Que en Panamá se está realizando la primera Cumbre Mundial de Viajes de Aventura con la participación de más de 600 profesionales de la industria.

Que espeluznante el asesinato por decapitación del alcalde mexicano Alejandro Arcos. ¡Terror 2.0!

