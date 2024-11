Que Sinaproc realizó anoche evacuaciones de comunidades por la crecida del río Chiriquí Viejo. Las áreas son Corotú Civil, San Valentín, La Colcha, Baco, Cuervito y La Esperanza.

Que un jodedor alega que las reformas del "Dino-Saurio" son como el "Grado 33": 3% de aumento de cuotas para empresarios y 3 años adicionales en la edad de jubilaciones. ¡Cuida'o, te hacen un juicio filosófico los venerables!

Que los gerentes de los periódicos al ver la cantidad de plata contemplada para la publicidad por lo de las reformas a la CSS, sacaron cuentas y les salió a $3,954 por cada uno de los 8 impresos. ¡Xuxa, a llorar al cementerio!

Que eso de que los empresarios tendrán más carga económica que los trabajadores en lo de las reformas, tampoco es así. La relación es 75.5% por los tres años adicionales versus 24.5% con el aumento del 3% de las cuotas. ¡Sumen, multipliquen y dividan!

Que un bobo pregunta si retornar a un sistema único casi solidario de jubilaciones, no es un reconocimiento tácito del fracaso del sistema mixto que se introdujo en el 2005?

Que los ñames reconocieron anoche la voluntad política de "Stalin" Mulino de presentar las reformas a la CSS, pero rechazan aumentar la edad de jubilación. ¡Bueno, propongan algo ingenioso y no iniciativas irrealizables!

Que dice un chusco que seguro que la Presidenta de la Tremenda Corte no irá mañana sábado 9 al palco presidencial de Colón. "Stalin" tendrá un respiro.

Que los que no han confirmado si irán mañana a Colón son el Tremendo Juez Cedalise y "La Sombra" Caraballo. "El Lucho C3" tal vez no vaya pues La Salle de Margarita ya comunicó que no desfilarán.

Que un necio sostiene que el asunto de la Caja del Seguro Social recién inicia. Discusiones en la Comisión de Salud. Los 2 debates ante el Pleno. Si Mulino lo firma o lo devuelve. Y siempre la última palabra la tendrá la Tremenda Corte, en inexequibilidad o inconstitucionalidad.

Que en la Tremenda Corte se encuentran 4 demandas de inconstitucionalidad a favor de "El Loco" por el principio de especialidad y ahora las actuaciones de la Fiscalía de Drogas contra "Huevito".

Que todo indica que el man en la Tremenda Corte es el designado por "El Tortugón": "CERPADEM" Arrocha, quien admitió una de las 4 demandas de inconstitucionalidad a favor de "El Loco" y como Ponente deberá decidir si admite todo lo que envió la Fiscalía de Drogas sobre el perredista "Huevito".

Que la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá reclama que se pongan en ejecución los proyectos de infraestructura contemplados en el Plan de Desarrollo Integral de los pueblos indígenas.

Que hoy los candidatos a rector de la Universidad Marítima de Panamá firmarán el Pacto Ético Electoral. El capitán DEMO dijo que estará de primero en la fila y que hará una campaña de propuesta que enaltezca a la institución.

Que la campaña de la "Que-Mala" dejó una deuda de $20 millones.

Que Ric Grenell y Marco Rubio suenan para Secretario de Estado del "Pato" Donald. Susie Wiles será la jefa de Gabinete.

