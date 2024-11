Que circula un video de sujetos que llegan en un auto a una recicladora de Penonomé con una tanda de tapas de alcantarillas del IDAAN. ¡Ya los veo cerrados y bajando y subiendo escaleras de Fiscalía!

Que Italy ahora alega que César Anel la amenaza. ¡El caso de la Miss está propio para una serie de Netflix al estilo de "Emily en París".

Que ayer en el desfile de Las Garzas, alegan que las autoridades dejaron el palco cuando venía en una carreta el "Ken" Buchannan. ¡El piloto cambió los aviones por la carreta!

Que lo de las monedas falsas viene desde el 2022, pero las autoridades se hicieron los ciegos, sordos y mudos. ¡Igual sucede con la venta de la lotería clandestina que hacen pagos vía Yappy!

Que un tribunal de juicio condenó a un empresario a 400 meses de prisión (más de 33 años) por captación masiva de recursos y estafa y lo obliga a pagar 6 millones 670 mil dólares.

Que lo de las cámaras de videovigilancia en algunos puntos del país, puede ser pronto noticia propia de la Guerra Fría.

Que hay una bola por ahí que hoy se celebrará reunión extraordinaria del Pleno de la Tremenda Corte y se discutirán las 3 observaciones contra el proyecto de no admisión de la demanda de inconstitucionalidad de "El Loco" por el "Principio de Especialidad". Como dijo mi tío El Fufo, lo autorizo a que se desautorice.

Que en cuanto a la demanda de inconstitucionalidad a favor de "El Loco" que si fue admitida, ya regresó de donde Rigoleto y está fijada en lista, luego ese edicto deberá ser publicado por 3 días en un diario de circulación nacional.

Que dice un chusco que el miércoles en la tarde escuchó en un pasillo del Gil Ponce, que la mera mera "Mela" de la Tremenda Corte se iba a enterar por los medios de la designación de una suplente para una vacante en la Sala Civil, pues no la tomaron en cuenta para nada.

Que ese mismo chusco dice que las personas comentaron casi en susurros, que la designada no solo no es del círculo de la mera mera "Mela", sino que al diario de la 12 de octubre no le cayó bien la noticia.

Que esa suplencia sería de enero a diciembre de 2025, pero se deduce de lo que el chusco escuchó, que esa designación, sin previa consulta, es como kriptonita contra quien se creía super Tremenda Juez, y su debilitamiento es la fortaleza de otros.

Que la apertura que ha dado la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, antes de la aprobación en primer debate del proyecto de la CSS, ha dado como resultado que participen alguien que no quiso identificarse y otra que le dio por cánticos cristianos. ¡Están de más los comentarios!

Que a un año del fallo de inconstitucionalidad de la concesión minera, aún no se ha cerrado la explotación minera como debe ser, quedando el peligro medioambiental de lo extraído y mal almacenado, la inoperancia de las 2 enormes generadoras de electricidad conectadas por gusto a Llano Sánchez, y el deterioro del equipo pesado, maquinaria e instalaciones de Puerto Rincón.

Que alega un leguleyo que dentro del actual Ministerio Público hay 2 fiscales que siempre laboraron hombro con hombro con las agencias federales de USA: "La Sombra" Caraballo y Marcelino "Chicharrón con Pan y Vino". ¡Lo de las monedas falsas no es casualidad!

Que la película "Me llaman Panzer", de Rodrigo Quintero Arauz, y que trata de la vida de Rommel Fernández, destaca en el 55º Festival Internacional de Cine de la India.

