Alcalde exigió un “exorcismo” en su oficina antes de ocuparla

El nuevo alcalde, Dumek Turbay Paz, en su toma de posesión como alcalde de Cartagena en su posesión oficial del Gabinete Distrital, no dudó en expresar su desacuerdo con su antecesor y pidió un exorcismo al considerarlo como un demonio.

Turbay Paz lo catalogó como un ser “malévolo y diabólico”, declarando que se niega a trabajar en el despacho municipal que considera contaminado por la presencia de un “demonio”.

“No hay forma de que entre a ese despacho, donde estuvo un demonio. Por ello le pido a la iglesia católica, y lo digo en serio, que haga un exorcismo”, declaró Turbay desde el Palacio de la Proclamación.

El alcalde solicitó al nuevo gobernador, Yamil Arana, trabajar temporalmente desde la sede alterna. “Por ahora voy a trabajar acá en el Palacio de la Proclamación, ya le pedí permiso al Gobernador Arana”, explicó Turbay desde la sede alterna de la Gobernación de Bolívar.

“Cuando requiera un salón, un espacio, sé que voy a contar con el apoyo de Arana. No hay forma de que pueda poner un pie en ese escenario (Aduana), hasta que la Iglesia Católica no me ayude”, dijo el mandatario de 52 años.

“Después de un gobierno de un personaje nefasto para la ciudad, un hombre malo, un hombre lleno de odios, un hombre que seguramente no practica una religión católica ni cristiana, entrar al despacho es un riesgo grande”, afirmó .

