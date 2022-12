Berlusconi promete un bus lleno de prostitutas a jugadores si ganan

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha formado tremenda polémica, esto al prometer entre risas a los jugadores de su equipo de fútbol, el AC Monza, un "autobús de prostitutas" si lograban la victoria frente a otros grandes clubes en la liga italiana.

Según medios italianos, Berlusconi pronunció un discurso durante la cena de Navidad del equipo, donde presumió de entrenador y reveló el "estímulo extra" prometido como prima a los jugadores.

Berlusconi tomó el micrófono, elogió el trabajo de su entrenador, a quien ascendió de la sub-19 tras despedir a Giovanni Stroppa en septiembre, y no tuvo reparos en lanzar un juramento obsceno, provocando las risas generalizadas del público presente, entre los que se encontraba su novia a menos de un metro, que tan sólo llegó a agachar la cabeza.

"Ahora llegan la Juventus, el Milán, y si ganan a uno de estos grandes haré llegar un autobús lleno de prostitutas al vestuario", puntualizó.

Silvio Berlusconi reaccionó a las críticas en redes sociales por el vídeo de la cena de Navidad, aunque lejos de pedir perdón, reafirmó en sus palabras.

"Como dice una bellísima canción de Edith Piaf, no me arrepiento de nada, no lamento nada ni reniego de nada. Si he cometido errores, lo he hecho porque creo demasiado en la libertad. Y lo volveré a hacer", señaló en un mensaje en Twitter.

Acto seguido, publicó un segundo tuit donde reconoció que no creía, y nadie lo podía imaginar, que una simple broma de vestuario, graciosa y claramente irónica, "que dirigí a los jugadores de mi Monza, pudiese suscitar comentarios tan malvados, banales e irreales. Compadezco a esos críticos".

"Tal vez se deba sólo de una absoluta falta de sentido del humor el tomarse con esa tristeza y con esa maldad gratuita en el ataque al que se considera enemigo. Pero estamos en Navidad. Así que, muchas felicidades también a ellos", añadió.

Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta “da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici.

Compiango questi critici. pic.twitter.com/w1B0Z4ie5E — Silvio Berlusconi (@berlusconi) December 14, 2022

Contenido Premium: 0