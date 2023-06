¡Bien ponchi! Ladrona no pudo robar porque se estresó y huyó

¡Ayala peste! El dueño de un negocio en Barcelona, España, resultó ser la víctima de un llamativo y jocoso robo, esto por parte de una mujer, por la manera rara en la que realiza su ataque.

En el video que se ha viralizado en las redes sociales, se puede ver al hombre que estaba tranquilamente en su comercio cuando de la nada ingresó la mujer con el rostro tapado y un cuchillo en la mano.

La mujer intentó intimidarlo, pero no logró su cometido, al ver eso, elcomerciante le preguntó qué era lo que quería, pero ella solo le ordenaba que bajara las persianas del local.

El momento se volvió tenso cuando el hombre tomó un banco de sentarse, para defenderse.

"No me des con la silla, porque te clavo el cuchillo y te mato. A mí me vas a golpear, pero tú te vas a morir", le pidió a la asaltante.

Acto seguido, ambos forcejean, pero en ningún momento el comerciante buscó golpearla con la silla o ella buscó apuñalarlo. "Dame lo que tengas en la caja o te mato", era lo único que ella repetía, mientras el hombre hacía caso omiso.

Al ver que no lograba intimidar al señor, se cansó y se retiró del lugar, sin embargo, dejó una frase que ha causado algunas risas en más de una persona.

"Me voy porque me están dando ataques de ansiedad", sentenció enfadada, causando que muchos se rían del hecho. Es más, en parte del video se puede ver al comercian reírse de lo que pasa.

