En Colombia se gradúa el primer abogade de Latinoamérica

Alelí Chaparro se convirtió esta semana en la primera persona no binaria, en recibir el título profesional de abogade en la Universidad del Rosario de Bogotá, algo que ha causado controversias y que la noticia se conociera en otros países.

Alelí asegura que el "e" "es importante, para que se empiecen a respetar los pronombres de las personas y empecemos a identificar como se sienten más cómodos".

La Universidad del Rosario inició el proceso para formalizar títulos no binarios hace cerca de dos años, como una de las iniciativas del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión Plurales.

"El resultado de lograr este título no binario forma parte de una serie de iniciativas que se han incluido como tema transversal en el Plan Integral de Desarrollo de la Universidad del Rosario", indicaron.

“Más que un logro personal, es un avance para todas las personas no binarias que están en la universidad y demás instituciones de educación superior. El diploma o título profesional representa esfuerzo, orgullo y lo más importante, identidad, por lo tanto, valorar esto es primordial”, aseguró Chaparro.

Frente a este logro académico, mencionó: "tengo mucha felicidad porque por mucho tiempo creí que ni siquiera iba a poder graduarme. Personalmente, el hecho mismo del grado ha sido bastante gratificante para mi, es algo que no esperaba"

Alelí hoy mira hacia atrás y reconoce que en los últimos años se ha venido evidenciado un avance significativo respecto al reconocimiento nominal de las identidades de otras personas que no se identifican dentro de hombre o mujer y que su universidad cada vez se orienta más hacia este propósito.

Para los que no conocen bien el término, la persona no binaria es aqeulla a quien su identidad de género no se ajusta a las tradicionales categorías de varón y mujer, esto es, que no se identifican hombres o mujeres de manera exclusiva. En cambio, se sienten cómodos identificándose como una mezcla de ambos géneros, ninguno de los dos o algún otro género.

