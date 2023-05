Fabrican cerveza con agua reciclada ¿La bebería?

¿Bebería una cerveza hecha con agua reciclada procedente de duchas, lavamanos y lavanderías? Quizás su respuesta inmediata sea no, al punto que tal vez se llegue a preguntar a quién se le ocurriría hacer algo así.

Justamente eso fue lo que hizo recientemente la empresa Epic Cleantec, cuya sede se ubica en San Francisco, Estados unidos, pues esta compañía se dedica, presisamente, a suministrar sistemas de reciclado y tratamiento de aguas grises y pensaron qué más podrían hacer con este líquido.

Fue así que, buscando innovar, Epic Cleantec decidió asociarse con Devil’s Canyon Brewing Company para producir una cerveza netamente artesanal, cuyo principal ingrediente fuera el agua reciclada.

Para este esfuerzo se utilizó un proceso intensivo de filtración y desinfección para purificar 2,000 galones de agua de un rascacielos ubicado en San Francisco, con el objetivo de elaborar un producto de calidad de agua potable de "pizarra en blanco".

A partir de ahí, Epic Cleantec, trasladó físicamente el agua en bolsas y camiones a Devil's Canyon Brewing Co en las cercanías de San Carlos, donde el propietario de la cervecería, Chris Garrett y su equipo, crearon un Kolsch del líquido. Lo cual "terminó siendo un producto realmente excelente ", dijo Garrett a Sustainable Brands.

Por su parte, Aaron Tartakovsky, cofundador y director ejecutivo de Epic Cleantec, dijo que “lo que queríamos hacer como empresa era mostrar realmente el potencial sin explotar de la reutilización del agua. Creemos que no hay desperdicio en las aguas residuales”.

De los más de 7.500 litros de agua altamente filtrada, limpia y purificada que la empresa recicladora trasladó a la cervecera se elaboraron y embotellaron 7.500 latas de cerveza, que no están a la venta, pero que se distribuyen a una variedad de profesionales del agua y fanáticos de la cerveza, junto con un cameo en la reciente Conferencia del Agua 2023 de la ONU que se realizó en la ciudad de Nueva York.

Cleantec and Devil’s Canyon Brewing Company have collaborated to create a beer made from greywater recycled from showers, laundry, and bathroom sinks in a San Francisco apartment building.



Dive in to learn more pic.twitter.com/aUhWXTthQL