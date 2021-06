¡Insólito! mujer sudafricana dio a luz a 10 bebés en un solo parto

Una mujer sudafricana rompió el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de niños nacidos en un solo parto al dar a luz a diez bebés en la ciudad de Pretoria.

Gosiame Thamara Sithole, se llama la afortunada madre de los decuples, una mujer de 37 años de la provincia de Gauteng, una región de Sudáfrica donde se encuentran las dos ciudades más importantes del país, Pretoria y Johannesburgo.

De acuerdo con medios locales, los médicos habían detectado solo ocho bebés en los chequeos previos al parto, por lo que fue una sorpresa que finalmente nacieron diez niños.

Teboho Tsotetsi, el esposo de Sithole, confirmó que fueron siete niños y tres niñas, y que el parto se llevó a cabo por cesárea a las 29 semanas de embarazo.

"Son siete niños y tres niñas. Estaba embarazada de siete meses y siete días. Yo estoy feliz. Estoy emocionado. No puedo hablar mucho. Hablemos de nuevo por la mañana, por favor ", dijo Tsotetsi al medio local.

La mujer ya había tenido hijos anteriormente, una pareja de gemelos que hoy tienen seis años. Ella le dijo a Pretoria News que su embarazo fue natural y que no había tenido ningún tratamiento de fertilidad.

La mujer atrajo la atención de los medios por lo monumental de su embarazo y porque podría ser candidata a romper el récord Guinness. Hace un mes, la entrevistaron en su casa pero por motivos culturales y de seguridad la entrevista no fue publicada.

Según Pretoria News en ese momento la mujer se mostró muy emocionada por su embarazo. Ella dijo estar en un estado de incredulidad pues los médicos dijeron en un primer momento que serían sextillizos y estudios posteriores mostraron que podrían ser octillizos. Esos otros dos no se detectaron de inmediato porque estaban “dentro del tubo equivocado”, dijo Sithole.

“Estoy impactada por mi embarazo. Fue duro al principio. Estaba enferma. Fue difícil para mí. Todavía es difícil, pero ahora estoy acostumbrada. Ya no siento el dolor, pero todavía es un poco difícil. Solo oro para que Dios me ayude a dar a luz a todos mis hijos en una condición saludable, y para que mis hijos y yo salgamos vivos. Me complacería “, dijo Sithole en ese momento.

Contó entonces que cuando le anunciaron que iban a ser ocho hijos tenía muchas dudas pues en su mente como mucho pariría trillizos.

“No lo creí. Lo dudaba. Estaba convencida de que si fuera más, serían mellizos o trillizos, no más que eso. Cuando el médico me lo dijo, me tomé un tiempo para creerlo. Incluso cuando vi los escaneos, no lo creí. Pero, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que era cierto. Sin embargo, luché para dormir por la noche”, afirma la mujer.

Ese miedo la acompañó durante el embarazo, junto con cientos de preguntas propias de tener la responsabilidad de traer al mundo tanta nueva vida.

“¿Cómo encajarán en el útero? ¿Sobrevivirán? ¿Y si salieran unidos en la cabeza, en el estómago o en las manos? ¿Qué pasaría?”, pensaba Sithole en ese momento.

Tsotetsi, quien está desempleado, dijo que también se sintió abrumado por la conmoción cuando le contaron sobre el embarazo.

“Yo no lo podía creer. Me sentí como uno de los hijos elegidos por Dios. Me sentí bendecido por recibir este tipo de bendiciones cuando muchas personas necesitan niños. Es un milagro que agradezco. Tuve que ir a hacer mi propia investigación sobre si una persona realmente podía concebir ocho hijos. Era algo nuevo. Sabía de gemelos, trillizos e incluso cuatrillizos”, afirmó el padre.

“Pero después de enterarme de que estas cosas suceden y de ver los registros médicos de mi esposa, me emocioné aún más. No puedo esperar para tenerlos en mis brazos”, agregó.

El caso de Sithole es muy raro, y de acuerdo con expertos médicos este tipo de embarazo revisten un riesgo muy grande. Aunque es posible que sucedan por causas naturales -como afirma Sithole que fue su caso- es más común que se puedan presentar por tratamientos de fertilidad.

“Cuando hacen un tratamiento de fertilidad, se inyectan tantos óvulos como sea posible para aumentar las posibilidades de concepción porque se supone que algunos de ellos morirían. Pero todos podrían sobrevivir”, afirma el profesor Dini Mawela, subdirector de la facultad de medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud Sefako Makgatho.

El doctor Mawela subraya que cuando se presentan un embarazo con tantos bebés, se corre el peligro de que no haya suficiente espacio en el útero para todos, así que la tendencia es que sean pequeños y que no terminen de desarrollarse completamente. Por esta razón, el parto es prematuro, ya que se deben sacar para que terminen su proceso de formación en incubadoras, y aún en este caso las “posibilidades de supervivencia se verán comprometidas”.

Con la sorpresa de que no eran ocho, sino diez, Sithole batió sin proponérselo el récord mundial de la mayor cantidad de niños nacidos en el mismo parto que tenía Halima Cissé al parir nueve niños el mes pasado en Marruecos.

Antes de ella, el récord lo tenía la estadounidense Nadya Suleman, quien dio a luz a ocho niños en 2009, que fueron concebidos mediante fertilización in vitro.