Joven fue a realizarse fisioterapia en la rodilla y se murió

La muerte de Camilo Andrés Duitama, de 33 años, es todo un misterio. El martes 14 de noviembre asistió a su tercera terapia en un centro fisioterapéutico del occidente de Bogotá, pero horas más tarde los trabajadores del lugar informaron a su familia que había muerto de manera repentina.

Camilo se sometió a una cirugía de rodilla semanas atrás, pero hasta entonces no había presentado complicaciones de ningún tipo. Tampoco se sabe aun si su muerte tiene o no relación con esa operación.

Publicidad

Por ahora, su inesperado deceso es investigado por un equipo de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín).

Según informó el Ojo de la noche para Blu Radiom, el edifico al que asistía desde hace algunos días se encuentra en plena calle 26 con carrera 68, en donde funciona un reconocido banco y otros establecimientos, entre ellos, el de la IPS.

Su padre lo dejó en la puerta del sitio y fue él quien recibió la llamada del personal de salud, según la cual Camilo murió durante su tercera sesión de terapia.

No se explican cómo murió mientras alguien lo ayudaba a realizar los ejercicios que el doctor le recomendó para recobrar la movilidad, tras sufrir una lesión que, a simple vista, no comprometía su vida.

Las autoridades estuvieron revisando el centro fisioterapéutico durante el martes y se entrevistaron con el personal de salud, que tampoco entiende cómo Camilo terminó falleciendo en una de las camillas del lugar.

Sin embargo, mantienen en pie sus acusaciones contra el centro médico, pues al momento de llegar a la IPS encontraron que no tenían elementos para prestar primeros auxilios a sus pacientes en casos de emergencia, como el de su hijo.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Contenido Premium: 0