Ministra acusa a empresa e obligar a empleados a usar pañales

La ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramirez, prendió a la ciudadanía de ese país y las redes sociales, esto luego que afirmara que las empleadas que laboran en empresas de atún y cultivos de flores, deben usar pañales porque no les dan ni tiempo para ir al baño.

Según lo manifestado por la jefe de esa entidad, en inspecciones adelantadas se encontró que colaboradoras de empresas, como la que está detrás de la marca Atún Van Camp´s (Seatech International Inc.), se ven obligadas a usar pañal por la negativa de sus empleadores al derecho de hacer uso del baño.

“Las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño, que es algo tan propio del ser humano, de la máquina que somos. Estamos trabajando para que estas condiciones de ejercicio de las labores y de los oficios tengan dignidad humana. Hemos encontrado a algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen tiempo de ir al baño, estas son las sistematizaciones que estamos haciendo para hacer un plan de choque y corrección de estos exabruptos que se presentan en muchas mujeres que laboran en los campos de Colombia, y también en muchas ciudades”, manifestó Ramírez.

Ante la acusación, la compañía Seatech International Inc. publicó un comunicado mediante el cual rechazó las acusaciones de la jefe de la cartera laboral.

“No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo. La compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad colombiana”.

