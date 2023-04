Muere anciana tras comer pez globo, su esposo está en coma

Una trágica historia ha conmocionado a la comunidad de Malasia, después de que una anciana falleciera y su esposo quedara en coma tras consumir pez globo, conocido como "pez muslo" en China. La pareja de 83 y 84 años, respectivamente, llevaba muchos años comprando pescado en la misma pescadería, pero esta vez optaron por comprar el pez globo, sin saber que su consumo puede ser mortal.

La hija de la pareja, Ng Ai Lee, declaró que su padre no habría comprado el pez globo si hubiera sabido que era algo tan peligroso para su salud. Las toxinas que contiene este pescado son muy peligrosas y, para poder consumirlo, se necesita de especialistas que se encarguen de limpiarlo y cocinarlo de manera adecuada. Cualquier mala praxis puede desencadenar una intoxicación grave.

La mujer falleció por una intoxicación alimentaria con manifestación neurológica, que derivó en insuficiencia respiratoria y frecuencia cardíaca irregular, posiblemente debido a la ingestión de toxinas por el consumo de pescado. Mientras tanto, su esposo sigue en coma en la unidad de cuidados intensivos, mientras el hospital trata de tratar las infecciones en su cuerpo.

La hija de la pareja está pidiendo al gobierno que regule la venta de peces globo y que se concientice a la población sobre los riesgos que conlleva su consumo. Espera que la experiencia de sus padres sirva para crear más conciencia entre el público sobre el consumo de este tipo de pescado o alimentos con altos niveles de toxinas.

La historia es un llamado a no dar por sentado que no nos pasará nada y a ser conscientes de los peligros que pueden esconderse detrás de alimentos que no conocemos bien.

