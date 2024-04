Britney está 'completamente disfuncional' y en peligro, dice TMZ

Britney Spears está en "grave peligro" tanto en el frente mental como financiero y le está yendo mucho peor que bajo la tutela, indicó el medio TMZ.

Desde que terminó la tutela, no tiene supervisión y, según las fuentes, tiene cambios de humor radicales que, según dicen, son "impactantes".

Tambien se destaca que está casi totalmente aislada y, según mencionan, peligrosamente inestable.

TMZ menciona que las pocas personas que permanecen en la vida de Britney dicen que a ella le iba mucho mejor cuando estaba bajo tutela. Como dijo una fuente: "Ella tenía mucha libertad bajo la tutela y las restricciones estaban ahí para protegerla. Ya no está protegida".

"Nuestras fuentes de Britney están enojadas por lo que sucedió desde que terminó la tutela y dicen que no ha recibido absolutamente ninguna justicia"... y eso involucra sus finanzas.

Britney ha estado gastando una fortuna y está en peligro real de arruinarse. "Nuestras fuentes dicen que ha estado yendo a la Polinesia Francesa, alojándose en The Brando y gastando cerca de un millón de dólares en cada viaje entre jets privados, hoteles, personal, etc. Ella va cada mes o dos. Nos dicen que también va a Hawaii. casi todos los meses sola, tomando un jet privado, alojándose en la Suite Presidencial del Four Seasons y gastando 350.000 dólares en un viaje".

"Ella no puede permitirse esto. Tenía $60 millones cuando terminó la tutela, y ahora está donde comenzó la tutela, en peligro de arruinarse"... dijo una fuente. "Como informamos, le pagó más de 4 millones de dólares a su abogado, Mathew Rosengart".

