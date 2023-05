Mujer con los labios más grandes sufre por amor; busca una pareja

Una mujer de origen búlgara, de 25 años, llamada Andrea Emilova Ivanova, está tratando de cumplir la fantasía de ser como la muñeca Barbie, por lo que se ha sometido a 43 procedimientos estéticos en menos de tres años, sin embargo, no le llega ninguna pareja.

Confiesa que más del 90 % de las intervenciones que se ha realizado han sido puntualmente para los labios, según estiman diarios locales. Sus fotografías son muy populares y es conocida como ‘La mujer con los labios más grandes del mundo’. Ella empezó con sus cambios físicos en 2018.

Andrea ha gastado más de 20 mil euros en las modificaciones corporales a las que se ha sometido, las cuales han sido en el rostro, específicamente los labios y mejillas, en éstas últimas se ha inyectado cuatro dosis de ácido hialurónico y cada mes lo usa en los labios para asegurarse de que es la mujer con los labios más grandes del mundo.

Aunque se siente orgullosa de su apariencia y afirma que tiene cientos de pretendientes, lamentablemente no ha encontrado al amor de su vida, ya que entre todas esas propuestas, ningún hombre ha demostrado ser el indicado. "Soy una mujer de apariencia extravagante y eso a muchos hombres les parece extraño".

"Por supuesto que hay muchos hombres a los que les gusto pero también hay muchos a los que no les gusto, piensan que estoy loca y soy rara. Muchos hombres me escriben en redes sociales para ofrecerme dinero, viajes a sus ciudades y me hace feliz que haya tanta gente interesada en mi compañía", agregó.

"Pero de todas maneras estaré más feliz de conocer al amor de mi vida, pero no sé cuando suceda eso".

Para intentar encontrar a alguien, ella participará en el programa llamado "The Bachelor" para saber si en dicho espacio encuentra lo que busca, aunque confesó sentirse nerviosa de que sea vista también allí como una persona rara por la apariencia que le gusta tener.