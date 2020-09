Mujer pide divorcio porque su esposo cocinaba, limpiaba y la quería mucho

¡Impresionante! Una mujer afirmó ante un tribunal que deseaba poner fin a su matrimonio porque su esposo la ama demasido.

La insólita excusa de esta mujer del distrito de Sambhal, en Uttar Pradesh, India, dejó perplejos a los asistentes en el tribunal, donde se iniciaba el proceso de divorcio, después de 18 meses de matrimonio.

Cuando el tribunal le pidió a la mujer porque se quería divorciar, ella explicó que su cónyuge la amaba demasiado y que nunca discutía con ella, lo que le resultaba imposible de aceptar.

Para empeorar las cosas, el marido de la mujer también cocinaba y limpiaba, y la ayudaba con varias tareas de la casa. La mujer se declaró “harta” y pidió a los miembros del tribunal que pusieran fin a su matrimonio.

“No me grita y tampoco me ha molestado por ningún tema. Incluso cocina para mí y también me ayuda a realizar las tareas del hogar”, dijo la mujer. “Siempre que cometo un error, él me perdona. Quería discutir con él. No necesito una vida en la que mi marido esté de acuerdo con todo».

Después de escuchar la súplica de la mujer, los desconcertados clérigos de la Corte de la Sharia rechazaron inmediatamente su solicitud por frívola, y le pidieron a la pareja que resolvieran sus diferencias ellos mismos. Sin embargo, la mujer no se detuvo allí. Después de que rechazaran su petición de divorcio, acudió inmediatamente al panchayat (consejo de la aldea) local, pero sus miembros también se negaron a tomar una decisión sobre el asunto después de escuchar sus razones.

Según un periódico local, el marido de la mujer declaró que no cree haber hecho nada malo, ya que lo único que quería era ser un marido perfecto.