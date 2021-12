Mundial de Qatar prohíbe muestras de cariño entre parejas homosexuales

El presidente del Cómite Organizador del Mundial Qatae 2022, Nasser Al-Khater, concedió una entrevista a CNN donde todo se puso muy tenso cuando se tocó el tema de la homosexualidad y el directivo fue firme al reiterar que en su país no están permitido y durante el Mundial no se aceptarán muestras de cariño entre homosexuales.

LEE TAMBIÉN: Acusan veterinaria de 'destructora de familias'; mira lo ella que hizo

Amanda Davies de la cadena CNN, le preguntó sobre este punto a Nasser Al Khater y por supuesto su reacción fue inmediata.

"Las demostraciones públicas de afecto entre homosexuales están mal vistas y esto se aplica a todos. Qatar y los países vecinos son mucho más conservadores y pedimos a los aficionados que respeten. Estamos seguros de que lo harán. Así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que la nuestra también lo sea. Los miembros de la comunidad LGBTIQ+ vendrán a Qatar como aficionados y asistentes a un torneo de fútbol y podrán hacer lo que haría cualquier otro ser humano", señaló el ejecutivo qatarí.

“Qatar is a tolerant country. It’s a welcoming country. It’s a hospitable country.”



Despite the country’s anti-homosexuality laws, Nasser Al Khater, CEO of Qatar 2022, tells @AmandaDCNN that members of the LGBTQ community will be safe at the World Cup.https://t.co/y2W7xbU6BR pic.twitter.com/bnzFcCnuIe