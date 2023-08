¡Opa! Presentadoras de noticias en Albania lo hacen semidesnudas

Presentadoras de un noticiero en Albania han llamado mucho la atención, esto luego que saliera mostrando sus senos sin ninguna ropa interior y solamente tapadas por un chaleco pequeño.

LEE TAMBIÉN: ¡Ojo! Caminar unos 4 mil pasos al día puede evitar que te mueras

Publicidad

En una estrategia mediática que genera polémica, las mujeres que salen al aire en el canal de televisión lo hacen apenas con una prenda sobre el torso desnudo.

En las últimas horas se viralizaron imágenes de un canal de televisión de Albania, en el que todas las periodistas presentan las noticias semidesnudas. De acuerdo a los comentarios, es una estrategia mediática para atraer audiencias, que a su vez genera polémica.

En las imágenes que se viralizaron en redes, se puede observar a las periodistas vestidas con apenas una prenda sobre el torso desnudo.

Los comentarios en las redes van desde quienes preguntan dónde se puede ver ese canal hasta los que cuestionan esta forma sexista de intentar captar la atención de los televidentes.

El noticiero 360 grados, presentado por chicas jóvenes que muestran sus exuberantes pechos cubiertos solo parcialmente por una chaqueta sin botones, asegura que pretende además de revolucionar las redes sociales romper tabúes en Albania. Las jóvenes presentadoras no son periodistas y con su apariencia física se busca atraer a la audiencia.

Debido a esa particular forma de informar, la audiencia se ha disparado y actualmente el canal tiene miles de seguidores en la web.

Drishti descarta que se haga pornografía a través de este formato y asegura que la "desnudez" de sus presentadoras tiene que ver con la transparencia y la imparcialidad que quiere transmitir la televisión. Asegura que su canal no responde a los intereses de uno u otro partido, como otros.

"Todos imitan y compran caros programas extranjeros, y yo me he preguntado ¿qué debo tener de particular para que la gente vea mi televisión entre las 75 existentes?", señaló Drishti.

Así visten las presentadoras en un programa de noticias en Albania: pic.twitter.com/jpcrbzftSP — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 17, 2023

Contenido Premium: 0