Por miedo a morir en la UCI se encierra en su casa, pero muere días después

Un sujeto llamado Leonardo Sánchez se ha vuelto noticia internacional, luego que se revelará que murió en su propia casa, tras contagiarse de Covid19 y negarse a recibir atención médica por temor a morir como siete de sus familiares que se habían contagiado con este mortal virus.

El miedo del sujeto era tanto que luego de ver morir a siete familiares en una unidad de cuidados intensivos (UCI), lo hizo resistirse hasta lo último de llegar a una clínica en busca de atención médica. Cuando cayó enfermo, también por el virus, decidió quedarse en su casa en Santa Marta, Colombia, a pesar de que los síntomas eran cada día más graves.

Leonardo estaba seguro de que con sus propias fuerzas y un tratamiento natural que le recomendaron en el barrio lograría soportar los estragos del coronavirus en su cuerpo. Sin embargo, nada le resultó y aunque luchó y aguantó dos semanas, el virus terminó llevándolo a la muerte, con apenas 43 años de edad.

El deceso se registró el pasado lunes 12 de abril, a las 6 de la tarde, y su cuerpo quedó tendido en la cama de su cuarto, de donde solo dos días después fue retirado por la autoridad sanitaria.

“Era una persona joven, sana y llena de salud que tenía ganas y fuerzas para vivir mucho años más”, recuerda. Lamenta que a Leonardo nada ni nadie lo pudo hacer cambiar de opinión, ni siquiera en su momento más crítico, que contrario a pedir ayuda lo único que deseaba era que lo dejaran solo. “Superó varios episodios en los que le faltaba la respiración y se ahogaba. Había días que amanecía mejor, por eso pensaba que iría mejorando, lastimosamente su salud se complicó y ya no hubo nada que hacer”, relata Jaime.

Leonardo sentía temor de pasar por el mismo sufrimiento que sus otros familiares en una UCI. Y no era para menos; en un año de la pandemia, esta enfermedad se llevó a su abuela, a tres tíos, dos primos y un hermano. “Son 8 familiares que dolorosamente se han ido por este virus que no hace distinción de nada. Mi hermano no quiso ir a la clínica porque, como nuestros parientes fueron intubados y luego fallecieron, eso le daba miedo. Prefería morir en su casa”, contó Sánchez.

Jaime dice que lo que le está sucediendo a su familia se asemeja a una película de terror por las sucesivas muertes y la estigmatización social que ahora le ha tocado soportar por haber tenido a su hermano varios días sin vida en la casa.

No fue hasta el miércoles 14 de abril en horas de la mañana, cuando funcionarios de la Secretaría de Salud atendieron el requerimiento y trasladaron el cadáver a la morgue para aplicarle los protocolos.