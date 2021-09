Rapero se implanta cadenas de oro en la cabeza y afirma que vendió su alma

Una publicación compartida de Dan Sur (@dansurig)

“Lo tengo como un gancho que se implanta en mi cabeza y ese gancho tienen ganchos y todos están enganchados en mi cráneo, debajo de mi piel. Yo no me tiño el pelo. Espero que no me copien ahora. Creo en marcar la diferencia y en el ‘antes muerto que sencillo’”, explicó.