Se operó los glúteos unas 10 veces y ahora casi no puede caminar

La brasileña Jennifer Pamplona, exmodelo de Versace, lleva unos 13 años sometiéndose diferentes tipos de cirugías plásticas para, según ella para “ser la mujer con más curvas del mundo”, incluso más que la mismísima Kim Kardashian.

El problema con esta adicción que padece Pamplona radica en que actualmente, a sus 30 años, su vida se ha convertido en "un infierno", pues le cuesta mucho caminar, debido a que las más de 10 cirugías que se hizo para rellenarse los glúteos le han causado dificultades con la circulación de la sangre, lo que se traduce en mucho dolor, para lo que tiene que tomar medicamentos.

Pamplona, dijo en una entrevista a The Sun (medio británico): “En serio no sé cómo estoy viva. Me puse en situaciones peligrosas más de 30 veces y casi muero por diferentes cosas”. Y es que los glúteos no es lo único que ella se ha operado, pues a lo largo de los años se ha hecho liposucciones, rinoplastias, se ha aumentado el busto 3 veces y se hizo extraer 4 costillas.

También detalló que aunque a los 20 años Celso Santebanes, quien fue conocido como el “ken brasileño” que murió en el año 2015 a causa de una leucemia, le dijo cuando eran novios que no necesitaba operarse nada, ella no estaba satisfecha con su apariencia, pues de más joven había sufrido mucho porque era muy delgada, además la gente le hacía bullying y la llamaban "palillo".

Reflexionando, Pamplona sustentó al medio británico: “Me vi fuera de la realidad. Por ejemplo, yo tenía una nariz perfecta, entonces, ¿por qué tuve tantas cirugías? Estaba viendo imperfecciones que nadie más podía ver”.

Lo cierto que es aunque la exmodelo, quien actualmente reside n Dubái, ha pensado hacerse extraer los implantes de los glúteos para aliviar el dolor constante que siente, tendrá que continuar medicándose para sobrellevar el problema de ansiedad que padece, al igual que un trastorno bipolar.

Consciente del daño que se ha hecho, dijo: “Mi vida ha cambiado mucho, ya no tengo esas peleas internas conmigo misma”.

