Lionel Scaloni: 'Somos justos vencedores'

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, afirmó sentir "una inmensa alegría" por haber ganado el Mundial de Qatar, que elimina "el mal sabor de boca" de haberlo hecho en los penaltis tras haberlo dominado.

"No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero creo que somos justos vencedores", dijo el preparador, que destacó la perseverancia de su equipo "que siempre se levanta".

"Estos jugadores juegan para la gente, para el hincha argentino, todos tiran para el mismo lado, la selección argentina, no hay orgullo más grande que jugar para tu país", dijo el seleccionador tras vencer en la tanda de penaltis a Francia.

