Actor Frank Vallelonga Jr. murió por sobredosis de fentanilo y coca

El actor Frank Vallelonga Jr, conocido por sus papeles en Los Soprano y Green Book, falleció el 28 de noviembre de 2022 a los 60 años. Después de varios meses, se ha revelado la causa de su muerte: una sobredosis accidental de fentanilo y cocaína, según informes del médico forense de la ciudad de Nueva York.

Vallelonga Jr fue encontrado inconsciente cerca de una fábrica en el Bronx (Nueva York) en noviembre pasado, y fue declarado muerto en la escena.

Un hombre llamado Steven Smith fue arrestado y acusado de ocultación de cadáver.

El actor debutó en 1994 en la película A Brillant Disquise y también apareció en otros títulos como The Neighborhood, The signs of the Cross y Gravesend. Pero quizá su papel más recordado fue en Green Book, donde interpretó a su tío Rudy Vallelonga, y donde fue dirigido por su hermano Nick Vallelonga. Su último trabajo fue en la película The Birthday Cake, estrenada en 2021 y donde compartió pantalla con Val Kilmer y Ewan McGregor.

La noticia de la muerte de Frank Vallelonga Jr causó conmoción en la industria del cine y en sus fanáticos. Sus colegas y amigos lo recuerdan como un gran actor y una persona amable y generosa.

