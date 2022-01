Asteroide 2 veces el tamaño del Empire State pasa 'cerca' de la Tierra

A diferencia de la amenaza descrita en la reciente película "Dont Look Up" (No miren arriba), el asteroide 7482 1994 PC1, de más del doble del tamaño del edificio neoyorquino Empire State, "volará con seguridad más allá de nuestro planeta" esta tarde, según anunció la NASA.

Medios especializados destacan que no podrá ser visto desde la Tierra a simple vista, pero sí con un pequeño telescopio. ETIQUETAS:

Asteroide

Tierra

Nasa

Astronomía Por: Miami / EFE - Martes 18 de enero de 2022 02:30 PM