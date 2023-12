Banco Central argentino emitirá billetes de mayor denominación

El Banco Central de Argentina (BCRA) emitirá billetes de denominación superior a los actuales -de 1.000 y 2.000 pesos- para ajustar la moneda física a los precios de los productos y servicios que realmente pagan los ciudadanos en un país con una tasa de inflación interanual que en noviembre alcanzó el 160,9 %.

La medida fue anunciada por el propio presidente de la República, Javier Milei, quien en declaraciones al canal LN+ criticó que el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) fuera reacio a emitir billetes de denominación superior a 2.000 pesos (unos 2 dólares, aproximadamente).

"Es una tortura el tema de los billetes. Imagínate que tenés que hacer un pago en efectivo. Tenés que andar con un bulto de papeles y eso te pone una etiqueta en la frente que dice 'robá acá', porque es obvio que estás llevando dinero ahí", criticó Milei.

Según el presidente argentino, de profesión economista, el hecho de que tener que manejar grandes cantidades de billetes encarece los costos, además de dificultar las compras y ventas. Y si la medida no fue adoptada por la Administración anterior fue, según Milei, para no tener que reconocer la acelerada inflación, que en los cuatro años del mandato de Alberto Fernández acumuló un 814 %.

La decisión, que previsiblemente se aplique en marzo próximo, ya había sido anticipada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, a las entidades financieras, pero estaba a la espera de la confirmación del nuevo titular de la Casa de la Moneda, detalla el diario Ámbito.

Precisamente, el Boletín Oficial de la República Argentina publica este miércoles el nombramiento de Daniel Méndez como nuevo presidente de la institución, en reemplazo de Angel Mario Elettore, quien en enero de este año había reemplazado a su vez en el cargo a Rodolfo Gabrielli. EFE

