Bukele pide al fiscal que "investigue" a funcionarios de su Gobierno

"Yo no voy hacer quien no robo, pero se rodeó de ladrones (...) se los quiero decir aquí en la cara a todos, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy hacer", expresó Bukele.

Bukele pide al fiscal que "investigue" a funcionarios de su Gobierno ETIQUETAS:

Nayib Bukele

El salvador

Investigar

Funcionarios

Gobierno

Control Por: San Salvador / EFE - Miércoles 29 de noviembre de 2023 11:00 AM