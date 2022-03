Campaña de masturbación desata polémica

Una controversial campaña sobre los beneficios de la masturbación en la salud física y mental promovida por la alcaldía de Medellín ha desatado la polémica en Colombia.

"Para el mal humor, hazte el amor", forma parte de la campaña digital en la que se ilustradas con la imagen de una mujer masturbándose.

"El orgasmo libera endorfinas, serotonina y oxitocina: hormonas de felicidad que pueden hacer de un día malo uno para no olvidar. ¡Dedícate este momento íntimo!", citan los mensajes de la Secretaría de la Juventud local, que circulan en redes sociales.

Centenares de personas reaccionaron en Twitter a favor y en contra, en un país de raíces conservadoras y mayoritariamente católico.

"Esas no deberían ser políticas de la autoridad principal de una ciudad. Es vergonzoso", escribió Felipe; "Hablar de salud pública y salud sexual sin tapujos ni tabúes. Muy bien por la campaña", dijo Juliana; "Ustedes no creen que hay temas mucho más importantes que resolver en la ciudad?", se preguntó Iván.

Santiago Bedoya, secretario de Juventud de Medellín, explicó que el objetivo de las piezas es "reconocer" la masturbación como "una práctica humana que es natural, evolutiva, histórica" y "normal", "porque muchos jóvenes sufren penalización y moralización" al respecto.

Además la masturbación tiene "beneficios positivos desde la mirada biológica, psicológica y social", complementó Bedoya en entrevista con Blu Radio.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

De acuerdo con el funcionario, se escogió empezar la campaña con la imagen de una mujer masturbándose "porque este tema ha sido más vedado y más estigmatizado" con ellas.

Para la doctora María Camila Torres, analista en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Rosario, la campaña es "pertinente y necesaria" para "educar en una cultura tan conservadora, católica y machista".

Y aunque aplaudió la difusión de los beneficios de la masturbación, señaló como "desafortunado" asociar "el mal humor de las mujeres con la falta de relaciones sexuales o de autoestimulación".

La alcaldía anunció que los hombres también harán parte de la estrategia de comunicación, aunque están evaluando el mensaje adecuado cuando existen casos de acoso a mujeres por medio de la masturbación masculina en espacios públicos.

"Estamos tratando de consolidar una mirada masculina más segura y más amable con las mujeres que han sufrido" abusos, precisó Bedoya.

Contenido Premium: 0