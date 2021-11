Detectan dos casos de la variante ómicron en el Reino Unido

Dos casos de la variante ómicron en el Reino Unido, dijo este sábado el secretario de Estado de Salud del país, Sajid Javid.

Javid tuiteó que los dos casos estaban vinculados y que había una conexión con los viajes al sur de África. “Estas personas se aíslan por sí mismas en sus hogares mientras se realizan más pruebas y rastreo de contactos”, agregó.

El secretario de Salud dijo que las pruebas específicas se implementarán en las áreas afectadas (de Nottingham y Chelmsford), así como la secuenciación de todos los casos positivos.

Javid dijo que Malawi, Mozambique, Zambia y Angola se agregarían a la lista roja de viajes del Reino Unido, a partir de las 4 am de este domingo. "Si has regresado de allí en los últimos 10 días, debes aislarte y hacerte pruebas de PCR", decía su tuit.

Un país que está en la "lista roja" significa que los residentes del Reino Unido, así como los ciudadanos británicos e irlandeses que lleguen a casa desde ese punto de partida de la lista roja, deben someterse a una cuarentena de hotel de 10 días a su cargo.

Al aparecer en NBC este sábado por la mañana, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que es posible que la variante ómicron ya esté en Estados Unidos, pero aún no se ha detectado.

“No me sorprendería que esté, todavía no lo hemos detectado, pero cuando tienes un virus que muestra este grado de transmisibilidad y tienes casos relacionados con viajes, ya lo han notado en otros lugares, cuando tiene un virus como este, casi invariablemente va a suceder”, dijo Fauci a NBC este sábado.

“El problema de bloquear los viajes desde un país determinado es simplemente para darnos tiempo para evaluarlo mejor. Esa es la razón para hacer eso. No hay razón para entrar en pánico, pero queremos darle algo de tiempo para llenar los espacios en blanco de lo que no sabemos en este momento”, agregó Fauci.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron este viernes que hasta la fecha no se han identificado casos conocidos de ómicron en Estados Unidos, y que si surge la variante, la agencia espera que los casos se identifiquen rápidamente a través del sistema de vigilancia de variantes de la nación.

Si bien dijo que "no hay razón para entrar en pánico", Fauci advirtió que la nueva variante debe tomarse en serio y justifica la prohibición de viajar recientemente impuesta contra Sudáfrica y siete países vecinos.

Por otro lado, las autoridades sanitarias de la República Checa están investigando un caso sospechoso de la variante ómicron del coronavirus en un viajero que llegó recientemente de Namibia, dijo el Instituto Nacional Checo de Salud Pública en un comunicado enviado por correo electrónico a CNN este sábado.

En tanto, las autoridades de salud holandesas dijeron este viernes por la noche que 61 personas que viajaron desde Sudáfrica ese día dieron positivo por covid-19, en medio de preocupaciones por la propagación de la variante ómicron recientemente descubierta.