Fuerte explosión sacude la ciudad de Dongguan en China (Video)

Un laboratorio de investigación y desarrollo de Huawei situado en Dongguan, China, fue engullido por las llamas hace unas horas, según informan medios de comunicación estatales como el canal CCTV.

Según se informa, el desastre ha sido reportado ampliamente en las redes sociales chinas como Weibo.

El centro de investigación en cuestión se encuentra en China, junto al lago Songshan.

Los primeros informes indican que el laboratorio de I + D, puede contener materiales que absorben el sonido, como el algodón, que son altamente inflamables, según informa CCTV.

Aunque todos confirman que fue el sonido de una explosión lo que los hizo huir del lugar, las investigaciones preliminares realizadas por especialistas y por el cuerpo de bomberos dicen que esto no fue causado por eso, aunque aún siguen buscando el motivo real.

Se ha logrado confirmar preliminarmente que no hay ni una sola víctima fatal en todo este incidente.

Massive explosion at Huawei factory in Dongguan, Southern province of Guangdong, China. pic.twitter.com/9uIdVAaodt