Google abrirá oficina en El Salvador, habrá empleos y serán un hub

El presidente Nayib Bukele anunció que Google Cloud establecerá una sede oficial en ese país, además, el gobierno de El Salvador tendrá un acuerdo de varios años para apoyar al país en su viaje para convertirse en un centro tecnológico en Centroamérica

La compañía planea establecer una entidad legal y una oficina de Google Cloud en El Salvador, iniciar una instancia de Google Distributed Cloud (GDC) para el país, lo que acercará la infraestructura a donde se encuentra El Salvador y establecer un Centro de Excelencia en la Nube para ofrecer orientación técnica a empresas y organizaciones sobre cómo lograr los mayores beneficios de la tecnología y las innovaciones en la nube.

A través de un comunicado de prensa se detalló que a lo largo de esta asociación estratégica de siete años, pendiente de la aprobación legislativa, Google Cloud y el Gobierno salvadoreño trabajarán para poner las tecnologías de la nube en el centro del esfuerzo de modernización del país en tres áreas distintas.

Entre lo que se destaca que tendrán habrá un Gobierno digital. Google Cloud será el socio estratégico de innovación de El Salvador, ayudando a digitalizar los procesos y proyectos gubernamentales, incluida la facturación electrónica, los permisos y otras iniciativas.

Atención médica: Para respaldar los esfuerzos del país por brindar atención médica a los residentes, El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de inteligencia artificial de Google Cloud para ayudar a los médicos con acceso a información en tiempo real para mejorar la experiencia y la salud de las personas, incluidas comunidades enteras.

Y por último en tema de educación, tendrán un compromiso para implementar una Plataforma de Datos Educativos unificada, brindando a los administradores, educadores, padres y líderes de la educación pública las capacidades para recibir información oportuna, eficiente y consistente.

“Esperamos trabajar de la mano con El Salvador para fomentar el desarrollo tecnológico en Centroamérica“, dijo el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian.

El año pasado, Google anunció una inversión de $1.200 millones en América Latina y el Caribe durante los próximos cinco años, incluida una subvención de Google.org a Pro Mujer para ayudar a las empresas dirigidas por mujeres indígenas en Centroamérica a acceder a microcréditos y capacitación en habilidades digitales.

