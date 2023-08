Hijo de actor mató y descuartizó a cirujano colombiano (Video)

El español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido este sábado como sospechoso del asesinato de un cirujano de nacionalidad colombiana en la isla de Koh Phangan (sur de Tailandia), según informaron a EFE fuentes cercanas al caso.

Sancho, de 29 años, llevaba siendo interrogado desde el viernes por la policía tailandesa, la cual asegura que ha confesado el crimen y que ha revelado que mató y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, por "celos" y temor de que "le engañara".

Publicidad

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.



Los investigadores del caso contaron que Daniel Sancho habría explicado que llevó a Arrieta a su habitación y que el hombre quería tener sexo, pero que él se negó. Entonces, en un ataque de ira, lo golpeó, lo que provocó que la víctima cayera al suelo y perdiera el conocimiento después de darse otro golpe en la cabeza con una bañera.

Después, según las autoridades tailandesas, Sancho “cortó el cuerpo en 14 pedazos” y puso algunas partes en varias bolsas que tiró al basurero. Otros restos los metió dentro de una bolsa de viaje que lanzó al mar desde la playa de Salad, cerca de su hotel.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado".

"Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadió.

El sospechoso, que pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y amenazarle.

"Él estaba obsesionado conmigo . Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló.

Sancho, que llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1 de agosto, relató que el cirujano colombiano decidió unirse a su viaje.

"Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", añadió.

El sospechoso insistió durante la conversación con EFE en que las autoridades tailandesas le estaban tratando bien, y en "que nadie me ha pegado ni me ha hecho daño", y reveló que había hablado durante su detención con su padre y amigos.

En relación a su padre, el actor Rodolfo Sancho, dijo que creía que estaba de camino a Tailandia y que llegaría a Samui el lunes o el martes.

Los agentes tailandeses llevaron hoy a Sancho a diferentes puntos de la isla para la reconstrucción del crimen, confirmaron a EFE fuentes policiales, incluida la playa Haad Rin, donde supuestamente el joven estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición.

Arrieta, de 44 años, era un cirujano oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte).

"Nos duele en el alma la partida de Edwin. Gran ser humano, amigo y excelente profesional. Nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares", escribió en su cuenta de Twitter Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, la capital de Córdoba.

La familia Arrieta informó este sábado de que no hará declaraciones para no entorpecer la investigación de su asesinato.



El cuerpo

Un recolector de basura había descubierto el mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato.

Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales.

Tras estos descubrimientos, la policía había decidido este viernes interrogar como sospechoso al español, también a raíz de percatarse de que éste mostraba cortes y arañazos en su cuerpo cuando se había personado en comisaría para denunciar la desaparición.

Asimismo, la policía dijo a EFE que el español fue captado por las cámaras de seguridad comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura, y que han registrado su alojamiento en la isla situada en el Golfo de Tailandia y conocida por sus fiestas de luna llena.

Las fiestas de luna llena, que congregan a miles jóvenes de todo el mundo, tuvieron lugar la pasada semana en una de las playas de la isla.

Según el diario Bangkok Post, que cita fuentes de la investigación, los dos hombres habían quedado en viajar y verse en Koh Phangan, donde la supuesta víctima había reservado una habitación en un hotel del 31 de julio al 3 de agosto.

Imágenes de cámaras de seguridad de la isla recogidas por medios locales muestran a ambos en una motocicleta el 2 de agosto.

Autoridades añadieron que los familiares del cirujano colombiano han dicho a los investigadores que el hombre mantenía una relación de más de un año con Sancho y que ambos habían quedado en encontrarse en Tailandia para asistir a la fiesta de la luna llena.

Contenido Premium: 0