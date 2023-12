Irán y Cuba refuerzan relaciones para enfrentar sanciones de EEUU

Irán y Cuba acordaron este lunes reforzar sus relaciones en todos los ámbitos para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos, durante una visita oficial del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a Teherán.

Díaz-Canel fue recibido por el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, y ambos mandatarios se reunieron para trabajar en una estrategia de “economía de resistencia” con la que combatir el imperialismo estadounidense y neutralizar las sanciones que sufren los dos “países hermanos”.

“Los estadounidenses creen que con la imposición de sanciones pueden parar a nuestros países o forzarnos a rendirnos. Esto no es cierto”, aseguró Raisí en una rueda de prensa junto a Díaz-Canel tras la firma de siete acuerdos en diversos campos.

“Para hacer frente a estas sanciones vamos a aumentar el intercambio de nuestras capacidad y potencialidades”, dijo Raisí, que calificó la visita de Díaz-Canel a Teherán como “un punto de inflexión” en las relaciones entre los dos países.

El mandatario iraní subrayó que las sanciones no han logrado que ni Teherán ni La Habana hayan renunciado a sus principios y aseveró que su resistencia es uno de los principales puntos en común entre ambos países.

“Los dos países estamos en contra del imperialismo”, aseguró Raisí.

Economía de resistencia

Díaz-Canel, por su parte, afirmó que Teherán y la Habana han concebido una estrategia de “economía de resistencia” en áreas estratégicas como energía, alimentos, ciencia, tecnología o salud para hacer frente “a las injustas sanciones con las que el imperialismo agrede a nuestros pueblos”.

“Hemos ratificado la convicción de que con esta estrategia vamos a asentar un duro golpe a la agresión imperialista, a las sanciones y a los bloqueos”, aseguró el presidente cubano.

Díaz-Canel llegó anoche a Teherán, en la primera visita de un presidente cubano a Irán desde 2001, acompañado de una amplia delegación de alto nivel.

Durante su visita los dos países han firmado siete acuerdos y memorandos de cooperación en los sectores de salud, energía, agricultura, ciencias, tecnologías y comunicaciones.

Además, el mandatario cubano visitará el Instituto Pasteur de Teherán, que colabora con Cuba en proyectos médicos, y asistirá a una exposición de los “logros de las últimas capacidades tecnológicas de la República Islámica de Irán".

Coalición de apoyo a Gaza

Los dos mandatarios no se olvidaron del conflicto en la Franja de Gaza y llamaron a la creación de una coalición para apoyar al pueblo palestino ante la “ineficacia”de los organismos internacionales como la ONU y la Liga Árabe, entre otros, para detener la guerra, en la que han muerto al menos 1.200 israelíes y más de 15.000 palestinos.

"El honorable presidente de Cuba y yo estamos de acuerdo en que se debe crear una coalición con la participación de países aliados para apoyar al oprimido pueblo palestino en diferentes continentes”, dijo Raisí.

Díaz-Canel, por su parte, pidió hacer urgentes esfuerzos para que la comunidad internacional condene el “genocidio” que se comete contra el pueblo palestino, un cese del fuego inmediato y la creación de un Estado de Palestina. EFE

